A falta de un acuerdo con el Gobierno, supermercados pagarán un aumento a sus empleados hasta renegociar las paritarias

En medio de la tensión con el Gobierno por la política salarial, los supermercados y mayoristas decidieron otorgar una suma fija proporcional a la jornada de trabajo como adelanto salarial, a cuenta de la paritaria de Comercio, aún no homologada, luego de que la Secretaría de Trabajo advirtiera que no convalidará aumentos por encima del 1% mensual, lo que pone en jaque el acuerdo firmado entre el gremio conducido por Armando Cavalieri y las cámaras empresariales.La medida de las cadenas comerciales se da mientras se espera una nueva convocatoria oficial para renegociar el convenio, que contemplaba un incremento escalonado del 5,4% entre abril y junio, más sumas no remunerativas. Aunque el acta fue rubricada con la CAC, CAME y UDECA, no obtuvo el aval del Ejecutivo, que busca contener las paritarias dentro de una pauta del 1% mensual en línea con sus expectativas inflacionarias.Desde el sindicato celebraron la decisión de las empresas de pagar una suma fija proporcional a la jornada como un “reconocimiento tácito” del entendimiento alcanzado, y señalaron que refuerza la vigencia del acuerdo, que permanece sin homologar. Además, apuntaron contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por intentar bloquear el primer tramo del aumento correspondiente a abril presionando a distintas cadenas comerciales.Por su parte, autoridades de los supermercados clararon que el pago que harán entre jueves y viernes no implica convalidar el acuerdo, sino una medida “para tomar en consideración a nuestros trabajadores”, mientras se redefine la pauta en el marco de una eventual renegociación con la Secretaría de Trabajo.El Gobierno, a través de esa cartera, ya hizo saber que no avalará subas salariales que superen el 1% mensual, bajo el argumento de que deben alinearse con la desaceleración de precios. Sin embargo, los empresarios del sector aseguran que los salarios de comercio crecieron un 55,6% entre abril de 2024 y marzo de 2025, apenas por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, de 55,9%.A pesar de esta presión oficial, Cavalieri ratificó el incremento, que prevé llevar el salario básico con presentismo a $1.123.000. En ese marco, en el comunicado difundido por el gremio este lunes, remarcaron que el acta paritaria contempla una cláusula que garantiza su validez, incluso sin la homologación inmediata.