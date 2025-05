Guillermo Francos notó "nervioso" a Mauricio Macri ante las elecciones del domingo: "Ha perdido la compostura"

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, sostuvo que Mauricio Macri se muestra "exaltado y nervioso" ante la inminencia de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. "Es un enfrentamiento en el contexto de una camapaña electoral donde Macri está exaltado, nervioso, por poner en juego su reduct político permanente de muchos años", expresó.En los días anteriores, el expresidente de Boca Juniors asistió a varias entrevistas junto a la candidata a diputada Silvia Lospennato, la imagen más fuerte del PRO este año y quien impulsó la ley de Ficha Limpia, que fracasó en Senadores la semana pasada.Sobre las apariciones y declaraciones del líder del espacio amarillo, Francos planteó: "No sé por qué se pone tan nervioso. Le debe parecer que lo pierde (el control de la Ciudad). Ha perdido la compostura".Anoche, en diálogo con C5N, el ex aliado de La Libertad Avanza (LLA) había dicho que le parece "un disparate" la hipótesis del Presidente, quien sugirió la existencia de un pacto entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner para tirar abajo la Ficha Limpia. "Echarle la culpa al Presidente es absurdo. No tiene sentido, no tuvo nada que ver", apuntó Francos, que previamente reveló que se encargó de reclutar firmas para obtener consenso en la aprobación de la ley, el día que se debatió en el recinto.Por otra parte, este "pin pong" de chicanas y críticas entre Macri y Milei pone en juego una posible alianza para extender su base electoral en la Provincia de Buenos Aires. "Puede ser que las relaciones interpersonales entre ellos no tengan recomposición", introdujo, aunque le pareció "fundamental tener un acuerdo para enfrentar al kirchnerismo. El que se opone, que se haga cargo", sentenció.Además, desafió: "No sé si Macri maneja el PRO en la Provincia, es algo que está por verse”. Respecto al respaldo en territorio porteño, Francos confían que el partido violeta tendrá "muy buen acompañamiento de los vecinos".