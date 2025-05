Mauricio Macri sobre las críticas de Milei por la Ficha Limpia: "Ha sido una infinita desilusión"

#Declaraciones | "Es un disparate cósmico": Mauricio Macri y Silvia Lospennato criticaron duramente a Javier Milei por sus dichos sobre la Ley de Ficha Limpia.



💬 "Defraudó a los argentinos, no cumplió con su palabra", consideró la candidata del PRO. pic.twitter.com/JjEXtINS6E — Política Argentina (@Pol_Arg) May 13, 2025

A la salida de una entrevista televisiva,sostuvo que la decisión del presidente, Javier Milei, de reprochar al PRO la caída de Ficha Limpia en Senadores, representa para él una "infinita desilusión". Además, aseguró que es "un disparate cósmico" la especulación de que junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llevaron adelante un pacto para que no se apruebe. Es "una alucinación seria", remarcó."Estoy tratando de reflexionar qué es lo que está pasando, porque me da mucha tristeza", sostuvo en diálogo con C5N, respecto al ida y vueltas de reproches que mantiene con el oficialismo nacional, con quien en 2023 se alió estratégicamente para que Unión por la Patria (UxP) perdiera las elecciones.En ese sentido, consideró que el tratamiento que Milei le está dando al fracaso de la ley incluye "mentira y oscuridad alrededor de Ficha Limpia", debate que, según él, se transformó en una "discusión de valores", de la que participaron tanto el mismo mandatario como su vocero, Manuel Adorni, y otros actores del espacio porteño.Junto a él estaba la candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) Silvia Lospennato, principal impulsora y redactora de la normativa fallida. En ese marco, llamó a votarla "para continuar lo que lograron en 18 años".Lospennato aprovechó para arremeter contra Milei, que anteriormente la había acusado de "mentir abiertamente" acerca de una supuesta transferencia de aportes del Tesoro Nacional al bloque misionero que definió con sus votos la sesión del miércoles pasado."Cuando el Presidente me dijo, después de caerse la sesión de Ficha Limpia por ausencia de libertarios en noviembre, él me dijo que en realidad quería mandar un proyecto mejor", explicó. Y enfatizó: "Así y todo defraudó a los argentinos. No cumplió con la palabra ni logró aprobar el proyecto".Por otra parte, aseguró que la hipótesis de una alianza entre Macri y Cristina "roza el ridículo", porque son los grandes antagonistas de la época. "No pueden aceptar que fracasaron" disparó.