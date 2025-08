Netflix elimina el Plan básico sin anuncios y genera pólemica entre los suscriptores

En las últimas horas, se conoció que Netflix, una de las plataformas más utilizadas mundialmente, ya no ofrecerá el llamado Plan básico y habrá que abonar para no ver anuncios. Los usuarios en las redes mostraron su malestar al conocer que el gran gigante rojo del streaming obligará a quienes contratan su servicio a ver publicidad o, de lo contrario, pagar para no hacerlo.Hasta el momento, el Plan Básico incluía el ver contenido en un dispositivo a la vez. Es decir, que no permitía ver en más dispositivos en simultáneo.Además de una diferencia en la calidad de reproducción, en la posibilidad de descargar el contenido y en agregar a miembros extras.Sin embargo, a partir de ahora, Netflix mostrará anuncios a quienes paguen el Plan Estándar. Éste tiene un costo de $5.999 mensuales.Para evitar que los anuncios aparezcan, como también lo hacen Disney y Prime, va a ser necesario abonar el Plan Estándar sin anuncios, que tiene un costo de $9.999 mensuales.Este plan “ofrece visualización en calidad Full HD en dos dispositivos simultáneos y sin publicidad”, según indica la plataforma.Por otro lado, también seguirá estando disponible el Plan Premium a $13.499 mensuales, que cuenta con una reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR.