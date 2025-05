Bullrich reveló que el Gobierno pondrá en marcha una reforma migratoria: "Los vamos a devolver a sus países"

"Mañana se anuncia la reforma migratoria"



Patricia Bullrich remarcó que el Gobierno quiere que "Argentina sea una tierra de inmigrantes y no de delincuentes" y afirmó: "A los que cometan delitos los vamos a devolver a sus países".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/yh0cbmliZ6 — Corta (@somoscorta) May 14, 2025

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció por televisión que el Gobierno planea llevar a cabo una reforma migratoria, mediante políticas que endurezcan las penas a extranjeros que cometan delitos en Argentina. “Queremos que la Argentina siga siendo una tierra de inmigrantes, pero no de delincuentes, no de gente que utilice los servicios sin pagar impuestos”, detalló.A pesar de no haberse formalizado, la expresidenta del PRO anticipó que enviarán a los inmigrantes devuelta a su país, en caso de que delincan en territorio argentino. "Lo vamos a devolver a sus países y a muchos les vamos a impedir la entrada al país", sentenció."Aquel que vive y pague impuestos tiene el mismo derecho que un nacional. Ahora, el que viene en un tour, no puede recibir la misma salud y educación universitaria. Solo en caso de emergencias, porque Argentina es un país solidario", explicó Bullrich. "Delincuente, afuera", disparó.Algo que llamó la atención, es que la Ministra informó al periodista Jhonatan Viale que la reforma "se anuncia mañana", por este miércoles. Sin embargo, rápidamente corrigió lo dicho y expresó que no hay una fecha confirmada hasta el momento: "No, no sé si mañana. Me equivoqué".Finalmente, remarcó que todavía está en proceso el armado de la reforma, así como los objetivos que llevará adelante. Esta, se sumaría a las reformas tributaria y laboral que tiene entre manos el Gobierno de la Nación.