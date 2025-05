Szewach cuestionó el impacto de las medidas para movilizar los dólares del colchón

El economista y exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA),"Los países que pasaron por esta historia tardaron muchos años en desarrollar su mercado de capitales y que la gente pase a usar el dólar como moneda de transacción en lugar de utilizarla como ahorro", explicó en declaraciones radiales.Si bien, el economista valoró la intención oficial, subrayó que es necesario un cambio profundo en los hábitos de los argentinos y destacó que el proceso no será inmediato, en tanto, no se trata solo de una maniobra económica, sino que mplica una transformación cultural,En este sentido, puso en duda que las nuevas herramientas para blanquear dólares logren atraer a quienes no lo hicieron anteriormente: "Argentina tuvo un blanqueo hace 8 meses y hay gente que blanqueó. Quienes no lo hicieron antes, ¿por qué lo harían ahora?", planteó. Además, enfatizó que el país tiene una "bimonetariedad financiera", donde los pesos se usan para el consumo diario y el dólar sigue siendo la reserva de valor elegida.Desde su visión, las políticas implementadas hasta ahora, como la posibilidad de usar tarjetas en dólares para ciertos consumos, tuvieron un alcance muy limitado. “Se habilitó para comprar electrodomésticos y solo uso para comprar pasajes (para viajar), esa es la realidad de Argentina”, afirmó.“Desde lo macro, es poner demasiadas expectativas en algo que no está pasando. Hoy no vas a la verdulería y compras con dólares”, sostuvo Szewach, al señalar que el dólar todavía no circula de forma natural en la vida cotidiana. Por eso, insistió en que la clave está en observar "el circuito completo": “Si le compro un auto en dólares a una persona, ¿se los guarda o los consume? Porque si lo guarda como ahorro lo único que se hizo fue cambiar el título de la cuenta”, sostuvo.