El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que "la elección se nacionalizó". "Eso nos impidió instalar una agenda propositiva", señaló.Además, reconoció la derrota del PRO. "No fue el resultado que esperamos porque no logramos lo que perseguimos", admitió.En ese sentido, lamentó: "No hablamos de los temas de la Ciudad"."Nuestra mesas testigo dicen que está un poco más arriba La Libertad Avanza. Los queremos felicitar democráticamente. Nuestro saludo desde el PRO", manifestó.