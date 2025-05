Luego de 18 años de hegemonía PRO, La Libertad Avanza ganó las elecciones porteñas con Adorni a la cabeza

De acuerdo a los datos oficiales, con 97,46% de las mesas escrutadas, la lista del presidente Javier Milei, encabezada por su vocero, Manuel Adorni, alcanza el 30,13% de los votos. En segundo lugar se encuentra el peronismo, que apostó por Leandro Santoro, con el 27,35 por ciento. El PRO, que tuvo a la diputada nacional Silvia Lospennato como figura principal, está tercero, muy lejos de los dos primeros lugares, con 15,93 por ciento.Silvia Lospennato, cabeza de lista del PRO, admitió rápidamente la derrota al reconocer que los resultados no fueron los esperados. Luego elevó un mensaje para que la ciudadanía esté en alerta frente a posibles hechos de corrupción. “Estén atentos”, dijo.Por su parte, Santoro sentenció que "el PRO dejó de representar a los porteños”. “Las urnas han hablado y han expresado una decisión que es inapelable. En la Ciudad de Bueno Aires se ha cerrado el ciclo del abandono", manifestó.En paralelo, el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, está cuarto con el 8,08% de los votos y asegura su ingreso y el de Guadalupe Tagliaferri a la Legislatura.Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, con el 3,16%, también ingresaría al recinto legislativo.A partir del sexto lugar se suceden otras listas con menos del 3% de los votos, cuyos integrantes no ingresarán a la Legislatura: Ramiro Marra (2,63%), Paula Oliveto (2,48%), Lula Levy (2,31%), Alejandro Kim (2,05%) y Ricardo Caruso Lombardi (1,68%).Los otros 7 postulantes que se presentaron en las elecciones no superan el 1 por ciento