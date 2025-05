Santoro luego de las legislativas: "Hay que construir un frente que frene a la lógica neoliberal"

El diputado nacional Leandro Santoro, quien finalizó en el segundo lugar en las elecciones legislativas que se desarrollaron este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, cargó contra el gobierno de Javier Milei y advirtió que se debe "empezar a construir un frente que le ponga freno a la lógica neoliberal de ir con una motosierra y hacer sufrir a la gente".Santoro destacó su resultado en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires: "Esto es meritorio porque enfrentamos al Gobierno nacional y al Gobierno de la Ciudad, que tienen mucha estructura política. Hicimos una elección histórica. Antes, 25,1% había sido la mejor y esta la superamos. Esto es posible porque apostamos a ampliar".En tanto, pidió elaborar un frente y marcó la situación del PRO, luego de que ese espacio finalizara en el tercer lugar de los comicios: "Es imposible ganar la Ciudad si nos cerramos. Una de las conclusiones es que el desafío para 2026 es seguir ampliando y construir un espacio local que tenga representación política y que sea capaz de articular diferencias. El PRO como proyecto político desapareció. Evidentemente, hay que polarizar con Javier Milei"."Somos la primera minoría pero el resto son grupos más minoritarios que nosotros. Hay que empezar a construir un frente que le ponga freno a la lógica neoliberal de ir con una motosierra y hacer sufrir a la gente. Es imposible ganar la Ciudad si no armamos una mayoría", agregó en esta línea con C5N.También, Santoro hizo alusión a las condiciones de una hipotética coalición. "El frente tiene que ser multipartidario, hay que tener a los compañeros adentro y sintetizar diferencias con otros sectores. Al peronismo le costaba mucho construir una propuesta de la Ciudad y ahora lo estamos haciendo", destacó.Por otro lado, alertó por la situación del PRO y expuso cuál era el objetivo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo: "Enfrente no estamos hablando del PRO, sino de algo mucho peor. Su verdadero objetivo era derrotar al PRO para quedarse con la Ciudad. Salieron terceros con el 15%, no tienen prácticamente capacidad de coalición con nadie"."La derecha opera de tal manera que pretende aislarnos. A cualquier persona o partido que se acerca a posiciones nuestras, lo hacen mierda inmediatamente. Estamos frente a una amenaza que está por fuera de lo conocido porque no cree en la democracia. Lo que viene no será más suave, sino una derecha dura. Frente a eso hay que articular con todos", enfatizó Santoro.