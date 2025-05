Maniobra: Menem intentará cambiar las reglas para elegir auditores y frenar un acuerdo opositor en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, presentó un proyecto de ley para modificar el proceso de designación de los auditores que integran la Auditoría General de la Nación (AGN). Con esta maniobra, busca bloquear un acuerdo que impulsan sectores de la oposición encabezados por Emilio Monzó (Encuentro Federal), para repartirse los tres lugares que debe asignar Diputados.Actualmente, la normativa establece que la AGN debe tener tres auditores designados por Diputados y tres por el Senado, más un presidente que proviene del partido de oposición con mayor representación en el Congreso. Además, se acostumbra a que la distribución de cargos se negocie entre los bloques sin respetar necesariamente la proporcionalidad.En este marco, Monzó se propone como auditor, ofrece otro lugar a Unión por la Patria, que postularía a Juan Ignacio Forlón, y un tercero a La Libertad Avanza, que por ahora no lo acepta.La propuesta de Menem apuesta a modificar este esquema. Plantea que el directorio de la AGN siga teniendo seis miembros, pero con una nueva distribución, en tanto, cuatro serían designados por Diputados y solo dos por el Senado. Además, uno de los cuatro lugares de la Cámara Baja quedaría reservado exclusivamente para el oficialismo, sin importar su tamaño como bloque. El objetivo central es lograr la incorporación de Santiago Viola, el aspirante de Karina Milei para el puesto.El proyecto también introduce nuevas condiciones. Prohíbe que sean auditores quienes tengan condenas por corrupción, hayan sido presidentes, ministros o secretarios de Estado, o estén involucrados en concesiones o privatizaciones. Los mandatos durarían cuatro años, con posibilidad de reelección. Además, si un auditor no presenta el plan de acción anual, podría ser removido.Otro cambio central que propone Menem es que el Senado. Su función, sería elegir dos integrantes de los bloques parlamentarios que conciban un mayor número de miembros. Los mandatos se podrían extender por cuatro años, con posibilida dde reelección y con ingresos en sintonía con los de un senador.Mientras tanto, en el Senado la negociación también está estancada. Juan Carlos Romero, aliado habitual del oficialismo, intenta sumar un nombre propio o de su bloque (Provincias Unidas), mientras que la UCR insiste con postular al exjefe del bloque, Luis Naidenoff. Pero todavía no hay acuerdo. En Diputados, el radicalismo empuja el nombre del exlegislador Mario Negri, aunque su candidatura quedó debilitada por el avance del pacto entre Monzó y Unión por la Patria.