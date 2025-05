Diputados vuelve a sesionar con eje en la Auditoría General de la Nación y aumentos a jubilados

La Cámara de Diputados vuelve a sesionar este miércoles a las 12hs con un temario que inquieta al oficialismo. Será la primera sesión tras el triunfo de La Libertad Avanza en CABA, acompañado por la estrepitosa caída del PRO. En este contexto, la oposición busca incomodar al oficialismo con una agenda que viene trabajando desde hace semanas, aunque reunir el quórum necesario presenta serias dificultades.Este lunes, luego de idas y vueltas con la recolección de firmas, se formalizó a última hora el pedido de sesión. Inicialmente, el temario incluía los proyectos previsionales dictaminados la semana pasada, que proponen aumentos en los haberes y en el bono para jubilados, además de la restitución de la moratoria. También, figuraban iniciativas para declarar la emergencia en la provincia de Buenos Aires por los destrozos provocados por el reciente temporal.A último momento, se amplió el temario para incluir dos cuestiones clave: designar a las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), cuya renovación está pendiente desde hace más de un año; y resolver el empate en la Comisión Investigadora del caso $LIBRA. Este último tema no fue incluido en la convocatoria por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero la oposición insistirá en que se trate.El primer desafío para Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre —bloques que impulsan la sesión— será alcanzar los 129 diputados presentes requeridos para habilitar el debate. Según confiaron fuentes cercanas a C5N, el escenario es incierto: "Comenzaron los llamados del Ejecutivo a los gobernadores", reconocen. Aún así, consideran viable alcanzar el "número mágico".En caso de lograr el quórum, se abrirá una segunda etapa de negociaciones en el recinto, donde todavía hay desacuerdos. En materia previsional, se debatirán 14 dictámenes distintos. Aunque las diferencias no son insalvables, no hay consenso sobre el monto del bono —congelado desde hace 15 meses— ni sobre si debe restituirse la moratoria, como propone el peronismo, o establecer un régimen de proporcionalidad, como plantean otros bloques.Otra cuestión compleja es la designación de los auditores de la AGN, pendiente desde abril de 2024. Un acuerdo entre el peronismo y el bloque de Miguel Ángel Pichetto propone nombrar a Juan Ignacio Forlón y Emilio Monzó. Este principio de acuerdo desplazó la posibilidad de incluir a Mario Negri, propuesto por la UCR hace un año. Desde entonces, el radicalismo se fragmentó en tres, lo que alteró su peso en las negociaciones.El tercer lugar, la AGN quedaría, en principio, para el oficialismo. En un primer momento, se hablaba de Jorge Triaca, del PRO, pero luego surgió el nombre de Santiago Viola. En este punto, los libertarios deberán decidir si consolidan su hegemonía tras el reciente triunfo y desplazan definitivamente al PRO, como sugiere el rumbo del Gobierno. Si no se agrava el conflicto, la AGN podría tener designaciones tras más de un año de acefalía, aunque eso dependerá de la habilidad negociadora durante la sesión.El escándalo del caso $Libra también será tema de debate. Si bien se avanzó en la aprobación de interpelaciones a funcionarios y la creación de una comisión especial, hasta ahora los efectos fueron más mediáticos que institucionales. Ni Luis Caputo ni Mariano Cúneo Libarona se presentaron a declarar, y la comisión sigue sin conformarse por un empate en la definición de su presidencia. La oposición intentará resolverlo mañana en el recinto.El oficialismo, por su parte, planea bloquear esta jugada. Desde el despacho de Martín Menem señalan que el reglamento no prevé que una comisión pueda redefinirse por moción y que debe emitirse una nueva resolución. Así, el miércoles podría haber un nuevo enfrentamiento por la interpretación del reglamento. A esto se suma que la oposición aún no tiene claro a quién postular como presidente “de unidad” de la comisión.Finalmente, sin mayores controversias previstas, se tratarán tres proyectos para declarar la emergencia en las zonas bonaerenses afectadas por el temporal.