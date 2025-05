Milei barajó un acuerdo con el PRO en la PBA: "Si vamos juntos, le ganamos por más de 10 puntos al kirchnerismo"

El presidente Javier Milei se refirió este martes al posible acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires y reconoció que Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, y su hermana, Karina Milei, la titular del partido a nivel nacional, "están trabajando para un armado". "Tenemos una excelente relación con el Colo (Diego) Santilli y con (Cristian) Ritondo. Todos los que defiendan las ideas de la libertad son bienvenidos. Lo que importa es hacer grande a la Argentina otra vez", señaló el jefe de Estado, en una entrevista con LN+.En cuanto al resultado de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires del domingo, en las que su vocero, Manuel Adorni, se impuso por sobre los candidatos del peronismo, Leandro Santoro, y del PRO, Silvia Lospennato, Milei reveló que Mauricio Macri no lo llamó para felicitarlo por el triunfo de La Libertad Avanza y remarcó: "Saluda el que pierde, no el que gana". "Es una cuestión de formas, tanto me vienen hablando de las formas, bueno...", se justificó, y aclaró que si el líder del PRO lo llama por teléfono lo atendería.El Presidente avaló el video falso realizado con Inteligencia Artificial que fue publicado por un usuario de la red social X, en el que Macri anunciaba que daba de baja la candidatura de Lospennato y llamaba a votar por Adorni. "La libertad de expresión está por encima de todo", justificó el mandatario.El jefe de Estado consideró que "fue una tontería de tres tipos" y advirtió que "es una locura perseguir a los que están en las redes", ya que eso "es cercenar la libertad de expresión".El Presidente en ningún momento condenó la campaña sucia motorizada por varios usuarios libertarios el sábado a la noche, en plena veda electoral y a horas de que abrieran los comicios, y minimizó el hecho al indicar que era obvio que la pieza no era fidedigna. "No subestimemos a la gente", reclamó.Usuarios como @TommyShelby_30, @ElTrumpista, @jdoedoe101101 y el misterioso @MileiEmperador de las tantas cuentas libertarias que propagan fakes a favor del partido La Libertad Avanza, y hasta el reconocido militante y propagandista oficialista Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, se hicieron cargo de difundir el video. Varios de ellos están denunciados en la Justicia porteña.Milei también culpó a los periodistas de ser "los primeros difusores de fake news" y, si bien no mencionó a ninguno, aseguró que "han dicho cualquier barbaridad sobre mi persona". "Me acusaron de incestuoso, de zoofílico, de misógino y de nazi. ¿Quién se hace cargo de eso?", preguntó el mandatario.