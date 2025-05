Nueva interna: Kicillof busca incluir a los intendentes en el proyecto de reelecciones indefinidas pero todavía no hay acuerdo para debatirlo

Superada la cuestión en torno al desdoblamiento de las elecciones y el calendario electoral en la Provincia de Buenos Aires, una nueva discusión se ubicó en el centro del debate, desde que la conductora del PJ,, impulsó a través de senadores de su confianza un proyecto de reelección indefinida para asegurar la continuidad de su frente en el recinto bonaerense.A pesar de que la propuesta no fue mal vista e incluso, la senadora Ayelén Durán, desde la banca del gobernador, busca incluir a los intendentes bajo el sistema, todavía no se logró un acuerdo para añadir ese ítem al debate previsto para el jueves en la Legislatura.La fragmentación interna del peronismo bonaerense podría escalar si no se resuelve una fecha para abordar la reelección indefinida, propuesta por Luis Vivona que integra el bloque del Frente de Todos, con la moción de Durán incluida, de extender la ley sobre los jefes comunales para garantizar el apoyo de aliados a Kicillof durante los comicios, pero también, el respaldo de parte del radicalismo que, en caso de persistir la normativa vigente, no podrían volver a presentarse para su cargo.Hasta ahora, voces autorizadas confirmaron que no se obtuvo consenso en torno a tratar dicho proyecto en la sesión de esta semana en la Cámara Alta.Anteriormente, el Gobernador bonaerense no quería desvíar el debate hacia la continuidad de senadores y diputados en plena época electoral a modo de estrategia política, ante el temor de despertar especulaciones por parte del oficialismo nacional, asociadas a "beneficios de casta". Sin embargo, ante las presiones del kirchnerismo para debatir el proyecto esta semana, avanzará con la propuesta de Durán.De aprobarse el proyecto, Cristina podría asegurar las bancas de la senadora Teresa García, el diputado Facundo Tignanelli, y un puñado de legisladores que responden a su espacio que aspiran a ser reelectos.