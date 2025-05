Adorni desmintió una fake news y garantizó que asumirá como legislador el 10 de diciembre

#FakeNews | Manuel Adorni desmintió una noticia que aseguraba que no asumiría su cargo en la Legislatura porteña y ratificó que dejará la vocería el 10 de diciembre para ocupar la banca que obtuvo gracias al 30% de votos. pic.twitter.com/FCiyXRRDNX — Política Argentina (@Pol_Arg) May 21, 2025

En una nueva conferencia de prensa desde Casa Rosada, Manuel Adorni desmintió una versión que circuló en medios de comunicación sobre su supuesta renuncia a la banca legislativa porteña que obtuvo el pasado domingo por La Libertad Avanza, con alrededor un 30% de los votos. “Es una fake. Estoy cansado de repetir que efectivamente el 9 de diciembre renuncio", decretó.Para demostrar su punto, el vocero enfatizó: "Es un camino largo hasta esa fecha. Ya lo he aclarado en innumberable cantidad de veces. El 9 de diciembre voy a presentar mi renuncia. Esa es la decisión que tomé. Pero bueno, parece que no se entiende”.En ese sentido, el funcionario reiteró su compromiso de asumir como legislador en la Ciudad de Buenos Aires y subrayó que su salida del Ejecutivo está prevista, pero recién para el día previo al inicio de su mandato legislativo.En entrevistas radiales, había adelantado que ya está preparando el cambio de mando en la vocería. “Estoy preparando mi renuncia con mucha paciencia para retirarme, con todo el sentimiento que me han dejado estos dos años acá”, expresó. Sin embargo, todavía no definió quién será su sucesor.Sobre quién podría reemplazarlo, Adorni deslizó un posible nombre, aunque dejó en claro que no es una decisión que dependa exclusivamente de él. “Voy a proponer un nombre, pero el que lo define es el presidente”, explicó. El elegido, podría ser el actual subsecretario de Prensa, Javier Lanari, como alguien con experiencia en el área: “Es tal vez el heredero natural” del cargo, sostuvo.