Senado: presentan un proyecto para endurecer las penas a quienes agredan a docentes, choferes o personal de salud

Un proyecto de Ley presentado por el senador radical Maximiliano Abad propone endurecer las penas para aquellos que ejerzan violencia contra trabajadores de la educación, la salud y el transporte público durante el desempeño de sus funciones. La noticia se conoció a las pocas horas del ataque que sufrió un colectivero de la línea 126 durante un asalto en el partido de La Matanza, episodio en el que fue apuñalado.La iniciativa del legislador de la UCR pide incorporar un nuevo artículo, elevando en un tercio las penas de cualquier delito del mínimo y del máximo cometido "con motivo u ocasión" del trabajo de la víctima cuando ésta sea docente, integrante del equipo de salud o trabajador del transporte público. "Estamos frente a una escalada de violencia contra personas que prestan servicios esenciales. Si no protegemos a quienes educan, curan y trasladan a la ciudadanía, el costo social se multiplica. Necesitamos vivir en una Argentina normal", sostuvo Abad a la agencia Noticias Argentinas.Para el senador bonaerense, "estas conductas, atemorizan y conspiran contra la correcta convivencia de los ciudadanos y a la eficaz atención de servicios, tal como se vio reflejado en hechos de las últimas semanas".La iniciativa destaca que la agresión a estos sectores repercute en toda la comunidad: suspensión de clases, cierre de guardias y paralización de líneas de transporte. Por eso, el proyecto plantea que cualquier lesión, amenaza, robo o daño cometido mientras la víctima desempeña -o a causa de haber desempeñado- su función reciba un castigo mayor que el contemplado actualmente.Abad subrayó que el texto recoge reclamos de gremios docentes, colegios médicos y sindicatos del transporte: "Los trabajadores esenciales merecen un paraguas de protección específico. Agravar las penas es un mensaje claro: la violencia no puede ser parte de la rutina laboral". Para Abad, "la ley debe disuadir, pero el Estado tiene que prevenir", y no dudó en afirmar que "las escuelas, hospitales y unidades de transporte deben ser espacios seguros".