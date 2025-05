Analistas advierten que el impacto del nuevo régimen dolarizador "no será inmediato"

Tras el nuevo régimen que anunció el Gobierno a través del ministro de Economía, Luis Caputo, que aliviará "presiones" sobre los contribuyentes en pos de alentar la circulación de dólares sin justificar, analistas que estudiaron el impacto del paquete de medidas adelantó que los resultados "no serán inmediatos"."No esperamos que estas medidas por sí mismas y en forma directa generen una oferta significativa de dólares en el mercado cambiario, ni una presión bajista sobre el tipo de cambio", advirtieron desde el equipo de Research de Puente. Además, detallaron que "más bien, apuntan a contribuir a una mayor utilización del dólar en ciertas transacciones", que en realidad, genera un alivio "indirecto" en la presión de las tasas en pesos.Sobre esta cuestión, Research puntualizó que el objetivo claro es "la promoción de una mayor bancarización de las operaciones", así como la "reducción de costos transaccionales. Aunque, el colchón de dólares se ampliará "dentro del sistema financiero, con un posible incremento en los depósitos en moneda extranjera, y en consecuencia, en las reservas brutas y líquidas en dólares", completaron.Por otra parte, la consultura Adcap extendió que el programa está diseñado "para reducir drásticamente la vigilancia estatal sobre la actividad financiera personal". Explicó además que las acciones serán por etapas, comenzando con la eximición de las obligaciones personales de declarar operaciones realizadas con tarjetas de débito o crédito, servicios públicos e inmuebles.Sin embargo, "la segunda etapa, más desafiante, propone un proyecto de ley orientado a blindar estos cambios y proteger a los ahorristas de posibles retrocesos por parte de futuros gobiernos", anunció Adcap, que advirtió también el proyecto de ley que planea el Gobierno, anunciado anoche por el titular de ARCA, Juan Pazo, en un stream libertario, para "modificar la ley penal tributaria".Sobre el impacto real que tendrá esta aparente "dolarización", subrayaron: “Si bien no hay incentivos explícitos para los tenedores de dólares no declarados, un régimen de información más laxo combinado con mayores rendimientos en los depósitos en dólares podría ofrecer un modesto incentivo, aunque el impacto probablemente será limitado por ahora".Por último, el economista Gabriel Caamaño realizó una evaluación similar a Research. "El foco parece ser que se bancaricen un mayor número de operaciones y reducir costos transaccionales. No se ve algo específico para los dólares". En ese sentido, remarcó que para llegar a una verdadera remonetización, "habría que complementar con bajas de presión tributaria, para que potencie el objetivo de bajar la evasión".