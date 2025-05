"Ni los de antes ni los de ahora": Facundo Manes lanzó su nuevo espacio político "Para Adelante"

El diputado nacional Facundo Manes anunció su nuevo espacio político "Para Adelante" durante un acto realizado en la Casa Museo Domingo Faustino Sarmiento en el marco de su distanciamiento con la Unión Cívica Radical (UCR).Con aproximadamente 200 asistentes, entre dirigentes, invitados especiales y militantes, Facundo Manes presentó su nuevo espacio político que busca diferenciarse de los libertarios, el kirchnerismo y distanciarse de la UCR. "Ni los de antes ni los de ahora. Para Adelante", es el lema que lleva adelante y con el que espera llegar a aquel peronismo no kirchnerista, progresistas y otros sectores del radicalismo.En su cuenta oficial de X, publicó un video sobre el lanzamiento del nuevo espacio político: "Queremos otra Argentina, una Argentina donde el trabajo rinda, donde el estudio valga, donde pensar en mañana no de miedo"."Venimos a reconstruir lo que otros destruyeron, el valor del esfuerzo, el sueño del progreso, la esperanza de una vida digna. Pero no podemos hacerlo si seguimos atrapados en los mismos errores de siempre, si nos obligan una y otra vez a elegir entre lo malo y lo peor", sentenció.En una clara crítica a los gobiernos anteriores y al actual de Javier Milei, el video invita a replantear la situación a nivel nacional y abre la puerta a una nueva alternativa, remarcando el tema de elegir entre "lo malo y lo peor"."Entre los que cortaban las calles y los que reprimen a los jubilados, entre los que mentían la inflación y los que festejan la recesión. Entre los que llenaban bolsos y los que vacían heladeras, entre los que llenaban bolsos y los que vacían la heladera. Entre los que usaban el Estado para robar y los que lo usan para destruir", continuó su relato.Eso no es todo sino que siguió nombrando una serie de diferencias "entre el relato K y el delirio libertario". "Entre el pasado que nos unió y el presente que nos golpea. No estamos acá para volver, acá, estamos para volver a soñar, a crecer, ni los de antes ni los de ahora. Para adelante", expresó.El anuncio llega después de la dimisión de su hermano, Gastón Manes, de la presidencia de la Convención Nacional de la UCR, quien criticó duramente al radicalismo. "En vez de 'nadie se salva solo', ha prevalecido el 'sálvese quien pueda'", expresó.