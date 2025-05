Tras los cruces y críticas, Macri felicitó a Milei por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas

El exmandatario Mauricio Macri felicitó al presidente Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, se dio un paso para bajar la tensión entre el PRO y el espacio libertario. Una importante fuente del Gobierno confirmó la existencia de la comunicación entre ambos dirigentes y que el jefe de Estado agradeció el gesto. "Gracias, presidente", devolvió el economista, según informó la agencia Noticias Argentinas.Desde el PRO también admitieron la existencia del contacto, que llegó tras el reproche de Milei, quien en los últimos días marcó su disconformidad por la falta de diálogo con Macri. "Saluda el que pierde, no el que gana. Es una cuestión de formas, tanto me vienen hablando de las formas", expuso una entrevista con La Nación+.Por los pasillos de la Casa Rosada se comenta que está abierta la posibilidad de concretar un nuevo encuentro entre Macri y Milei. A tal punto que no se descarta que pueda realizarse una reedición de las cenas en la Quinta de Olivos.La aproximación ocurrió días después del triunfo del vocero presidencial, que consiguió el 30% de los votos y duplicó a la postulante del PRO, Silvia Lospennato, que alcanzó el 15%, respectivamente. Durante la campaña, la relación entre los aliados legislativos se tensó debido a que ambas figuras tomaron una gran relevancia en las recorridas y actividades en respaldo a sus candidatos.El presidente Javier Milei se refirió este martes al posible acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires y reconoció que Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, y su hermana, Karina Milei, la titular del partido a nivel nacional, "están trabajando para un armado". "Tenemos una excelente relación con el Colo (Diego) Santilli y con (Cristian) Ritondo. Todos los que defiendan las ideas de la libertad son bienvenidos. Lo que importa es hacer grande a la Argentina otra vez", señaló el jefe de Estado, en una entrevista con LN+.