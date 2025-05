Juan Pazo afirmó que hay "que apelar a la buena fe" del régimen de dólares sin declarar que busca implantar el Gobierno

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, confirmó que el Gobierno enviará “en las próximas semanas” al Congreso un proyecto de ley que modificará el régimen penal tributario, como parte del denominado “Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos”. La propuesta busca facilitar el uso de dólares en efectivo sin declarar y reducir la presión sobre quienes poseen ahorros informales.El blanqueo fue anticipado el domingo por Pazo en una entrevista televisiva, luego del anuncio que compartió el jueves pasado junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese marco, el funcionario había explicado que ya no se informarán transferencias al ARCA por montos menores a 50 millones de pesos, como parte de un paquete más amplio que apunta a “remonetizar” la economía.Uno de los pilares del proyecto es la modificación de los umbrales penales y los plazos de prescripción en la ley vigente. “Estaremos presentando un proyecto de ley al Congreso para cambiar la ley penal tributaria, para aumentar los umbrales y para reducir los plazos de prescripción", detalló Pazo. Y agregó: “Es el único país del mundo que por menos de US$15 mil tenés evasión penal tributaria, podés ir preso”.Para Pazo, hay que "apelar a la buena fe" del nuevo régimen que dolarizaría las operaciones cotidianas. “Lo que se hizo en las últimas décadas deterioró la economía argentina. Estamos dándole una oportunidad a los ciudadanos a apelar a su buena fe. No podemos presumir que todos son evasores y delincuentes. Ese es un cambio de paradigma y de concepto”, afirmó. Además, sostuvo que los argentinos “pueden utilizar sus ahorros con libertad, la base de la medida es clara”.El titular de ARCA arremetió contra la gestión anterior al recordar: “En el kirchnerismo uno iba al supermercado y la cajera nos decía que nos tenía que cortar el ticket porque si no nos iba a informar”. Y concluyó que la intención es “darle privacidad a la gente”, ya que, siguiendo sus palabras, si el esquema resulta exitoso “los principales beneficiados vamos a ser quienes pagamos impuestos”.