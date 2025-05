El Gobierno se reúne con funcionarios que responden a Kicillof y Jorge Macri para sumar adhesores al régimen de dólares sin declarar

El Gobierno nacional recibirá este jueves, en encuentros por separado, a los ministros de Economía de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con el fin deLa convocatoria fue hecha por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco del paquete de medidas económicas anunciado la semana pasada.Las reuniones se producen luego de una primera ronda de negociaciones con los gobernadores, en la que tantocomoquedaron excluidos. Ahora, el Ejecutivo busca saldar esa omisión, para obtener un amplio consenso a nivel nacional.“Básicamente, se invita a las provincias a adherirse al régimen simplificado de Ganancias y que, a través de la firma de una adenda, las jurisdicciones se comprometen a no establecer regímenes persecutorios de los ciudadanos adherentes ni a crear nuevos regímenes de información que reemplacen los derogados o cuyos umbrales elevó ARCA”, explicaron fuentes del equipo económico.La estrategia del oficialismo incluye, además, la firma de un nuevo convenio de intercambio de información entre Nación y provincias. Así, el Gobierno da señales de que necesita, no solo que los distritos acompañen la nueva estructura fiscal, sino también que se abstengan de desarrollar esquemas propios que contradigan la política tributaria nacional.En este punto, desde ARCA advirtieron que las provincias que no adhieran perderán el acceso a datos sobre facturación de personas y empresas, ultimatum que ya generó rispideces entre Nación y la gestión bonaerense de Kicillof, en tanto, este dejó expreso su rechazo al régimen de regularización de capitales propuesto por el Ejecutivo, al que califican como un blanqueo encubierto.Desde ARBA, su titular Cristian Girard fue contundente: “Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, si bien Jorge Macri no se expresó públicamente con la misma dureza, desde su entorno evitaron confirmar una posible adhesión. La expectativa del Gobierno es que, al menos, haya señales de apertura al diálogo para garantizar un tratamiento legislativo ordenado cuando el paquete de medidas llegue al Congreso.