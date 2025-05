El Gobierno obtuvo el visto bueno de Catamarca y es la primera provincia que adhiere al régimen de dólares "bajo el colchón"

Catamarca dio el primer paso formal en la implementación del “plan colchón” al. La adhesión fue rubricada por el gobernador Raúl Jalil, en un acto donde participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. Sin embargo, todavía falta la adhesión de los jefes de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad.La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, lanzado por el Ejecutivo nacional, que ya recibió expresiones de respaldo durante una reunión virtual con funcionarios de 17 provincias. Sin embargo, Catamarca fue el primer distrito en avanzar formalmente mediante la firma del acuerdo, lo que permitirá la plena aplicación del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias.Según detallan desde Nación, el objetivo principal del sistema es resguardar los datos sobre consumos personales y aumentos patrimoniales de los ciudadanos por medio del Régimen Simplificado de Ganancias. Esto implica que quienes no adhieran al mismo, no puedan acceder a la información sobre facturación ni a los datos vinculados a consumos que superen los 50 millones de pesos.“El Gobierno avanza en una transformación profunda: dejar atrás décadas de sospecha sistemática y devolverle a cada argentino la libertad de disponer de su dinero”, expresó Guillermo Francos a través de sus redes sociales. “Para ponerlo en claro: no se perseguirá a los contribuyentes. Los consumos mensuales por debajo de los 50 millones de pesos no serán informados. Quienes ahorraron su dinero en dólares podrán utilizarlo sin temores”, agregó el jefe de ministros.En esa línea, tanto el Gobierno porteño como el bonaerense coincidieron en que, para adherir al Plan Colchón, antes deben aprobarse leyes que respalden el esquema propuesto por Nación para canalizar dólares no declarados hacia el consumo. Así lo expresaron en reuniones separadas con el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.Desde la Provincia, el ministro de Economía, Pablo López, y el director de ARBA, Cristian Girard, plantearon reparos legales. “Hasta ahora lo anunciado es la creación de un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo sin ley”, advirtió Girard. A su vez, remarcó que aún no se modificó “ni el régimen penal tributario, ni el código fiscal, ni la normativa de prevención de lavado de activos”.Desde CABA, el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, y el jefe de la AGIP, Gustavo Krivocapich, llevaron una postura más receptiva. Destacaron que el encuentro con Pazo fue “una buena reunión” y que mantienen una “actitud propositiva”. “Vamos a acompañar todas aquellas acciones que incentiven y promuevan el crecimiento de la actividad económica y eliminen burocracia”, subrayó.