Sergio Berni habló de la interna del peronismo y aclaró que no está desunido, se está discutiendo"

El senador bonaerense de Unión por la Patria (UP) Sergio Berni aseguró que "el peronismo no está desunido", sino "discutiendo", y anticipó que "seguramente" llegará a las elecciones legislativas nacionales como un único frente, aunque "está claro que debe aggiornarse".El exministro de Seguridad estuvo presente este domingo en el Polo Cultural y Deportivo Saldías de la Ciudad de Buenos Aires, donde se celebró el Encuentro de la Cultura Popular. "Hoy es un día que venimos a acompañar", señaló en la previa del discurso de la expresidenta Cristina Kirchner. "Yo fui de los primeros funcionarios que acompañó a Néstor Kirchner desde el 25 de mayo. Hoy es un día muy emotivo: se celebra el nacimiento de la Patria y todos los que estamos acá queremos que esos valores que impulsaron a nuestros revolucionarios sigan tan vigentes como en 1810", afirmó.Respecto a la situación actual del partido, Berni afirmó que "el peronismo no está desunido". "Yo creo que se está discutiendo, y bienvenido sea. No hay que tenerle miedo a las discusiones y, por sobre todas las cosas, a la disputa del poder, porque después de todo el peronismo es un espacio que disputa poder", remarcó."Eso nos mantiene con mucha energía, con mucha expectativa, y seguramente el peronismo va a llegar a las elecciones totalmente unido. Está claro que debe aggiornarse, no solamente desde su discurso sino desde lo gestual, lo doctrinario. El peronismo tiene que ser una alternativa para salir del cuello de botella en el que nos ha puesto este Gobierno", sostuvo en nota con C5N.