El Gobierno negó que se use la SIDE "para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos"

La Oficina del Presidente emitió un comunicado sobre la situación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y afirmó que no la utiliza "para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos". Además, marcó que el presidente Javier Milei "ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional".En el comunicado, la Oficina del Presidente desdijo la información de un diario, que apuntaba a que la SIDE busca realizar espionajes. "La Oficina del Presidente desmiente las versiones periodísticas publicadas en medios sobre los supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional", expresó.En tal sentido, señaló que la administración de La Libertad Avanza expuso su postura y recordó una medida de Milei: "Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos. El presidente Javier Milei ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos"."El Plan de Inteligencia Nacional es un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina. Al mismo solo tienen acceso el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación", advirtió sobre el contenido del texto.Sergio Neiffert tiene 56 años y no contaba con experiencia en organismos de inteligencia. Milei había formalizado su designación en la intervención de la AFI el 5 de junio pasado, en medio de varios cambios en el Gabinete.Antes de asumir en la AFI, se desempeñaba como representante del Poder Ejecutivo Nacional ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Anteriormente, había ejercido el cargo de tesorero del Consejo Escolar del partido de Malvinas Argentinas, en épocas de Jesús Cariglino como intendente. Según su CV, no tiene título universitario pero sí "amplia experiencia en gestión de recursos, tanto en ámbitos privados como públicos".Fue vicepresidente del Consejo Escolar de Malvinas Argentinas entre 1999 y 2003 en el partido que fue conducido por el exintendente Jesús Cariglino (ex PJ y Frente Renovador, actual PRO) y, entre 2007 y 2011, presidente Consejo Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires durante la primera gestión de Daniel Scioli.En 2008, junto a Cariglino, Neiffert fundó New Consuld SA, para la "gestión y administración de bienes de todos los derechos económicos que se deriven de la actividad de jugadores de fútbol y/o cualquier otro deporte". A partir del 2015 se volcó al sector privado donde trabajó como productor de radio y televisión y en Carteles Ya!, una empresa de publicidad en la vía pública.