Motosierra: en línea con el recorte de subsidios, el Gobierno cambió la forma de categorizar usuarios

En un nuevo paso hacia la reestructuración del régimen de subsidios energéticos, el gobierno de Javier Milei aprobó este lunes un nuevo procedimiento digital para que los usuarios puedan consultar su categorización en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y solicitar su revisión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).Así quedó plasmado en la Resolución 218/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. La norma, explica el Gobierno en sus fundamentis, responde a la necesidad de mejorar la focalización de los subsidios, minimizar errores de inclusión y exclusión, y ofrecer mayor transparencia en el proceso.La resolución establece que la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético deberá implementar una herramienta de consulta online para que cualquier usuario pueda saber en qué nivel de segmentación de subsidios se encuentra. También se habilitará un mecanismo digital para solicitar la revisión de esa categoría, a través de la plataforma TAD.Hasta ahora, las vías de contacto disponibles –principalmente los call centers y algunas oficinas presenciales– no daban respuesta eficaz a la demanda ciudadana, lo que generaba incertidumbre, según reconoció la propia cartera energética. Con esta iniciativa, se busca ofrecer un procedimiento "ágil, transparente y con garantías", reducir los actuales márgenes de error en la asignación de los beneficios.La medida también refuerza el control sobre la veracidad de las declaraciones juradas. En los casos en que se detecte información falsa o subdeclarada –como ocurre, por ejemplo, con usuarios registrados como de "bajos ingresos" que residen en barrios privados de alto poder adquisitivo–, la autoridad podrá excluirlos del beneficio y ordenar la refacturación retroactiva de los subsidios otorgados indebidamente, con intereses y posibles sanciones.Para eso, se habilita a la Subsecretaría a cruzar datos con bases del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), ANSES y otras fuentes nacionales y provinciales, con el objetivo de detectar indicios de capacidad económica no declarada. Además, se establecieron nuevos indicadores patrimoniales que podrán ser utilizados para rechazar solicitudes o excluir a usuarios del padrón de beneficiarios, como parte del trabajo de focalización del régimen de subsidios.- Los usuarios ya inscriptos en el RASE no necesitan reinscribirse, salvo que deban actualizar datos del grupo conviviente.- Se habilitará una herramienta de consulta personalizada para conocer el nivel de subsidio asignado.- Quienes deseen revisar su categorización podrán hacerlo a través de TAD, cargando documentación adicional si corresponde.- Usuarios sin acceso digital podrán continuar haciendo el trámite en oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).