Oscar Zago volvió a cuestionar a Javier Milei, luego de que no saludara a Victoria Villarruel: "El mundo nos mira"

El diputado nacional Oscar Zago criticó la actitud del presidente Javier Milei, de haber negado el saludo en el tedeum celebrado este domingo a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri."Está mal, él es el jefe del Estado, no debe hacer estas cosas con personalidades como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Vicepresidenta de la Nación", remarcó en declaraciones a Radio Splendid.A su vez, señaló: "El mundo nos mira, están pidiendo que saquen la plata del colchón para que haya una economía creciente y los grandes inversores ven estas cosas. Si en un acto tan importante pasa esto, a uno le daría un poco de miedo viéndolo desde el extranjero".“Las diferencias ideológicas son normales, pero no justifican faltar al respeto. La vida es corta, y nuestro deber es resolver los problemas de los argentinos”, remarcó.Zago amplió su cuestionamientos a Milei: "Tiene formas de ser, que yo no comparto, porque venimos de épocas de grietas y más grietas y uno se pregunta cuándo se van a cerrar".En esa línea, advirtió: "Ya no solo es con adversarios políticos, sino en las propias filas como el caso de la Vicepresidenta"."Hay diferencias de pensamiento y así es la vida, pero esto no significa que no nos saludemos, porque la vida es corta y es bueno solucionarles los problemas a los argentinos", subrayó.