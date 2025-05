Ricardo Darín cruzó a Luis Caputo: "Fue despectivo conmigo, debería ser más educado"

#Declaraciones | Tras la polémica por el precio de la docena de empanadas, Ricardo Darín consideró que Luis Caputo "debería ser un poquito más educado".



"Bastante despectivo para un funcionario público", opinó el actor.

Ricardo Darín salió al cruce del minsitro de Economía Luis Caputo y admitió que no entiende por qué el ministro lo trata mal. Y afirmó: "Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia.", alertó en dialogo con el periodista Alfonso Oliva.El actor, señaló que el funcionario lo trató de forma "despectiva", afirmó que el ministro debería ser "más educado" ."Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No no entiendo por qué me dice, "Ricardito"", aseveró.Además, remarcó: "Si de abajo no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo"."Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad me parece que queda claro de que estábamos hablando de que los precios están elevados", aclaró.El ministro de Economía criticó a Darín, luego de que el artista cuestionara la difícil situación que atraviesa el país y mencionara, como ejemplo, el precio que tiene en la actualidad una docena de empanadas.".