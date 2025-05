El Gobierno ratificó la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud

pic.twitter.com/t5eSS2S9aI — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) May 26, 2025

El Gobierno ratificó este lunes la decisión que tomó en octubre de abandonar la participación de Argentina en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue en el marco de una reunión que mantuvieron ministro de Salud, Mario Lugones, y su par de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, con el secretario de Salud y Servicios Humanos estadounidense, Robert Kennedy Jr., para abordar "los avances" del gobierno de Javier Milei "en la desregulación del sistema de salud"."El Secretario de Salud de EE.UU. se mostró muy interesado en la desregulación de las obras sociales, prepagas y biosimilares que impulsamos en nuestra gestión, así como también la implementación de la receta electrónica en todo el país, y la desburocratización del sistema", indicó Lugones en sus redes sociales. "Nos contó de algunos problemas similares que tienen en Estados Unidos, un Gobierno que gasta de manera poco eficiente en el sistema de salud ya que no genera resultados positivos para la ciudadanía", agregó.Luego precisó: "Fue un intercambio muy enriquecedor. Compartimos pareceres y definimos posibles líneas de trabajo conjunto. Tenemos mucho para profundizar y hacer".Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina destacó que el encuentro representó "un paso más en la consolidación de una relación sólida y duradera" entre ambos países.En el marco de la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., quien este martes se reunirá con Milei, el Ministerio de Salud anunció "una serie de medidas que reafirman el rumbo sanitario adoptado por el país" y que consiste en "pasar de un modelo sanitario centrado en reparar la enfermedad a uno enfocado en cuidar la salud basado en evidencia científica".En un comunicado, la cartera sanitaria sostuvo que "se profundizará una revisión estructural de los entes nacionales del sistema sanitario" para "ordenar, actualizar y transparentar estructuras y procesos que durante años funcionaron con superposiciones, normas obsoletas y escasa supervisión".A su vez, en el texto se indicó que la Argentina "reafirma su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS)". "Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países", cerró.