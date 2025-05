Caranchean con el dolor, Kicillof cargó contra Javier Milei por la utilización política de hechos de inseguridad

Hace unas horas el Ministerio de Seguridad nacional comunicó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, el propio Gobierno Nacional celebra una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior. En la Provincia, ese… — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó al gobierno de Javier Milei por utilizar los hechos de inseguridad en el territorio bonaerense para sacar rédito político en el marco de la campaña electoral.Este lunes el Ministerio de Seguridad nacional informó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, la cartera que conduce Patricia Bullrich celebró una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior. Kicillof indicó que en la provincia, ese descenso es aún mayor: 10,2%."Es cierto que los homicidios han bajado pero también es cierto que, cuando ocurre un hecho trágico en la Provincia, desde el Gobierno Nacional se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas", expresó el gobernador a través de un hilo en X."Existe otra contradicción que no puede pasar por alto: frente a cada episodio de inseguridad grave —que lamentablemente siguen ocurriendo, y muchos— el Presidente se desentiende, deserta, y afirma que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores. ¿En qué quedamos? ¿La seguridad es responsabilidad de los gobernadores —como dice Milei cuando se corre del tema— o es mérito del Gobierno Nacional cuando hay “buenas” noticias?", agregó.Acto seguido Kicillof cruzó a Milei por repetir que la provincia "es un baño de sangre", y manifestó que es matemáticamente imposible que los homicidios bajen a nivel nacional si no bajaran en la provincia."La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas y la motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio. Se necesita coordinación, seriedad y responsabilidad. Es, además, una cuestión de múltiples dimensiones, por lo que necesita una política coordinada de todas las áreas y niveles de gobierno y de todos los poderes del Estado. Por eso lamento que el Presidente se haya negado a reunirse conmigo e insista con conductas tan poco adultas", apuntó el gobernador bonaerense.Kicillof añadió que no se puede “festejar” la baja de la tasa de homicidios, porque detrás de las estadísticas "hay pérdidas y dolores reales" por lo que pidió a los funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza que se abstengan de hacer una explotación política del miedo y del dolor. "Se vienen elecciones pero no todo vale por un voto".Por último recordó que el gobierno de Milei todavía le debe a la provincia recursos equivalentes a la compra de 10.000 patrulleros. "Exigimos nuevamente su devolución", completó.