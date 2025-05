El Gobierno convocó a las provincias a intercambiar datos en el marco del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) convocó a las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información en el marco de la implementación del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los ArgentinosSegún informó el ente estatal, "el objetivo es garantizar las condiciones establecidas en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, preservando la información de los consumos personales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos en cada una de las 24 jurisdicciones".Además indicaron que aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)". "De esta manera, el gobierno avanza y garantiza la decisión histórica de devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran, convocando a los gobernadores a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario", expresaron a través de un comunicado publicado en las cuentas oficiales de las redes sociales.La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) cuestionó el plan del Gobierno nacional para facilitar el uso de los dólares del colchón calificándolo como un "blanqueo encubierto" y ratificó la continuidad de sus controles tributarios. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, cuestionó los recientes anuncios de la administración de Javier Milei, denominado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros" y remarcó que, pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes.Al respecto, sostuvo que "no hay modificaciones concretas en términos normativos" e indicó que "las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa".En este marco, el titular de ARBA señaló que "lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias". En este último caso, las personas alcanzadas ya no deben declarar variaciones patrimoniales, sino únicamente ingresos y gastos deducibles.