"Disparate": la fiscal que investiga el ataque a Cristina Kirchner negó la hipótesis del autoatentado en la cara de Majul

Gabrela Baigún, la fiscal general que investiga el caso por el atentado contra Cristina Kirchner, se comunicó con LN + cuando los periodistas militantes Luis Majul y Esteban Trebucq - acompañados por el operador sindicado por su vínculo con el espionaje ilegal Luis Gasulla - daban crédito a la presunta denuncia que Gerardo Milman presentaría para referir que el ataque a la ex presidente fue un "autoatentado" y consideró a la versión un “disparate”, con una contundente argumentación que expuso la ignorancia de los panelistas acerca de la causa en cuestión.En las últimas horas, circuló la versión de que el exdiputado Milman presentaría una denuncia este miércoles en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti, planteando la hipótesis del "autoatentado".“Puedo asegurar que no existió un autoatentado”, afirmó Baigún el martes por la noche en diálogo con LN+, que pidió salir al aire para dar precisiones sobre el desarrollo de la investigación que ya llegó a juicio debido a que Majul, Trebucq y Gasulla promocionaban como verosimil minutos antes el contenido de la supuesta denuncia de Milman.“Es un disparate decir que es un autoatentado”, planteó Baigún y explicó: “No lo conozco a Milman, pero resulta imputado en la causa, no testigo, que será escuchado o no, según lo disponga Capuchetti. Esa causa se formó por testimonios que decidieron reservar en la Justicia de Instrucción en su momento, el fiscal Carlos Rívolo y la jueza Capuchetti”.Tras señalar que la propia jueza elevó la causa y ante los periodistas intentando atajarse respecto de lo que decían previamente, Baigún señaló que el hecho de que que "pretendan decir ahora, Milman o quien sea, que esto constituyó un autoatentado, implica atentar contra la inteligencia y la profesionalidad de todos quienes actuamos desde la iniciación del sumario hasta los que actuamos en el debate".Baigún enfatizó que el procedimiento se llevó a cabo en las diferentes instancias de la Justica y ratificó que se trata de un “disparate” plantear la hipótesis de un autoatentado. “Hubo un fiscal [Rívolo] que terminó las medidas de instrucción y concluyó decidiendo elevar las actuaciones a juicio. Hubo una jueza [Capuchetti] que decidió elevarlas a juicio, se sumó, y accedió, y dio una suerte de conformidad a todo lo actuado en la instrucción. Luego llegó a juicio, que se está desarrollando una vez por semana, integrado por tres jueces”, sintetizó.“Están imputados, entre otros, Sabag Montiel y Brenda Uriarte, cuyos defensores están intentando pelear y contar con una estrategia defensista que les permita defenderlos“, añadió.En un segmento de álgida discusión entre Baigún y el panel de LN+, la fiscal insistía en que "no existió un antiatentado y la jueza Capuchetti también lo entendió así cuando decidió elevar a juicio la causa" y señalaba entonces que "no pueden estar hablando" de dicha hipótesis, cosa que enervó a Trebucq, tal vez el más militante de la causa libertaria en el estudio, quien recurrió a argumentar respecto de la vida en "democracia" y que sólo "comentaban un dato"."Ni Majul, ni Gasulla ni yo dijimos que hubo un autoatentado, es una información de que un ex diputado va a plantear esto ante la Justicia", se defendió Trebucq, a lo que la fiscal lo corrigió: "Un ex diputado imputado".En ese punto, Majul le preguntó si le "cree a la persona que dijo que Milman sabía del autoatentado", tal vez mediante un fallido del inconsciente al intentar hablar de "atentado". Baigún le respondió que no escuchó "a esa persona" y, ante el intento estupefacto del conductor de "La Cornisa" de sorprenderse, Gasulla intentó ayudarlo al decir que ese testigo "no se presentó a declarar".Pero la fiscal expuso que Gasulla desconoce el expediente: "No lo convocaron, la jueza decidió sacar testimonios y convocarlo ahora". El operador señalado por sus vínculos con el espionaje le respondió que "no es así"."Usted no me discuta lo que hay en la causa", le respondió la fiscal, a lo que Gasulla, sin sonrojarse, replicó: "Sí, se lo discuto porque leí varias cosas del expediente"."¿Leyó varias cosas?", ironizó la fiscal, y le aclaró que ella leyó todo el expediente. Tal como hizo Baigún, cabe recordar que el exdiputado de Pro había quedado involucrado en la investigación del atentado a la expresidenta ocurrido el 1° de septiembre de 2022 tras el testimonio de un testigo que aseguró haberlo escuchado en una cafetería del centro porteño, un par de días antes, decir: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. Milman estuvo aquel día acompañado por dos de sus asesoras, cuyos teléfonos, claves para la causa, fueron formateados por peritos informáticos ligados a Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de Javier Milei.