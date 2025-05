El PRO envió un proyecto al Congreso para eliminar la señal Paka Paka Paka tras los cambios que anunció el Gobierno

Estos no quisieron cerrar Paka Paka en su momento.

Ahora que pasamos Tuttle Twins lo quieren cerrar para que los chicos NO APRENDAN LOS BENEFICIOS DEL MERCADO desde temprano.



Hay que aceptarle la Ley y metemos Tuttle Twins en CineAR o algún otro canal verga estatal.

Hasta que… https://t.co/HLX8VXdry9 — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) May 29, 2025

La diputada nacional Silvia Giudici, integrante del bloque PRO, presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone la disolución de la señal estatal bajo la consigna de "Paka Paka no debe existir". La iniciativa llega pocos días después de que el Gobierno nacional anunciara una serie de modificaciones en la estética y la programación del canal, incluyendo una nueva apariencia para el personaje Zamba.En su cuenta de X, Giudici detalló que, recientemente, presentó "un proyecto para la disolución de ‘Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal’”, la empresa estatal que gestiona señales como Paka Paka, Encuentro y DeporTV. En esa línea, argumentó que desde 2010 sostiene que "Canal 7 debe ser la única señal estatal de contenidos informativos objetivos y contenidos audiovisuales diversos”.El proyecto se enmarca en una crítica más amplia a las políticas culturales implementadas durante gobiernos kirchneristas. Para Giudici, “las demás señales fueron creadas durante el kirchnerismo a fin de amplificar contenidos políticos”. Y cerró su publicación con un mensaje en tono advertencia: “No olvidar, y no repetir errores del pasado, es fundamental para el cambio”.Sin embargo, su iniciativa generó polémica incluso dentro de espacios cercanos al oficialismo actual. Varias cuentas influyentes que respaldan al gobierno libertario criticaron la propuesta.Una de ellas fue "TraductorTeAma", la que recordó que el PRO no adhirió a cerrar el canal cuando se incluyó esa medida en la Ley Bases. "Ahora que pasamos Tuttle Twins lo quieren cerrar para que los chicos no aprendan los beneficios del mercado desde temprano", sostuvo. Y agregó: "Hay que aceptarle la Ley y metemos Tuttle Twins en CineAR o algún otro canal estatal. Hasta que pidan que cerremos ese también", provocó el libertario.