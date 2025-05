La Justicia dio marcha atrás a favor de Trump y restableció los aranceles temporalmente

El presidente estadouidense,consiguió un triunfo importante en los tribunales luego de que una Corte de Apelaciones en Washington suspendiera el bloqueo a su política arancelaria, y diera paso nuevamente a la imposición de gravámenes a las importaciones. La medida revirtió lo dispuesto por un tribunal de Nueva York que había frenado la aplicación de los aranceles al considerar que el mandatario se extralimitó en sus funciones.Ante esa medida, el Tribunal de Apelaciones estableció que los demandantes deben responder antes del 5 de junio y la administración, antes del 9. Hasta entonces, el bloqueo judicial quedará sin efecto. El gobierno ya había cuestionado duramente la decisión inicial, a la que calificó como “flagrantemente errónea”, y anticipó que recurriría a instancias superiores si fuera necesario.La primera resolución judicial había argumentado que la Casa Blanca no contaba con potestades unilaterales para establecer aranceles bajo la ley de emergencia económica. Según esa sentencia, “las órdenes arancelarias impugnadas serían anuladas" y a su vez, "se prohibirá permanentemente su aplicación”.Además, se puso en duda que el Ejecutivo pudiera invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) sin una “amenaza inusual y extraordinaria” como lo exige la norma. La justicia insistió en que es el Congreso quien debe legislar sobre cuestiones arancelarias, no el Presidente por sí solo.El vocero presidencial, Kush Desai, salió al cruce del fallo adverso asegurando que “no corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”. También argumentó que la falta de reciprocidad comercial con otros países contribuyó a déficits históricos en EE.UU. y ratificó que el gobierno seguirá “comprometido a utilizar todas las palancas del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”.