Facundo Manes fuiminó a Milei por el vaciamiento del Garrahan: El presidente es inhumano

El Garrahan nos necesita. No miremos para otro lado, está en juego el futuro de todos. pic.twitter.com/wpk0UBIuv9 — Facundo Manes (@ManesF) May 28, 2025

El diputado nacional, Facundo Manes cruzó al presidenteal señalar que, mientras opinaba acerca del vaciamiento y los recortes en el Hospital Garrahan por los bajos salarios. “Lo que pasa con el Garrahan marca lo que es el Gobierno. Desfinancia a chicos de Neuquén con cáncer, a la atención de una cardiopatía de un niño de Tucumán. ¡Pero aumenta el presupuesto de la SIDE para espiar a los argentinos!”, denunció.En esa línea, Manes remarcó que invertir en salud es fundamental para el desarrollo. “La economía de esta nueva revolución es el bienestar físico y emocional. Invertir en salud es mejorar la productividad”, sostuvo.También recordó con orgullo que “el Garrahan es un hospital público referente de América Latina” y lamentó que hoy no se garantice lo más básico, así como la fuga de personal que se observó en el último tiempo. “Tengo 56 años. A los 17 decidí estudiar medicina y vine a Buenos Aires. Siempre me llamaban de los pueblos por un chiquito y uno conseguía medicamento oncológico. Hoy, que tengo mayor influencia, mucha gente se muere sin remedios oncológicos”, relató.Hace dos días, subió a sus redes un video en el que exponía los fundamentos de quienes movilizaban contra los recortes. "Si hoy descuidamos el Garrahan... ¿Qué somos como seres humanos?", planteó.El diputado bonaerense no solo criticó al oficialismo, sino también a sectores de la oposición que, según él, acompañan pasivamente el rumbo del Gobierno. “Me preocupa también los que lo siguen: parte del PRO y del radicalismo. En el 2015 parecían Tony Blair y Obama y ahora son fachos y autoritarios. He visto falta de convicción y dignidad en la política, los dirigentes cambian por un puestito en la próxima elección”, sentenció.Tras romper con la UCR y con su hermano Gastón Manes, alejado de la Convención Nacional, el legislador impulsa un nuevo espacio al que nominó Para Adelante. “Lo pasado no va más, lo presente es un horror, tenemos que construir algo nuevo”, declaró. Y atribuyó el problema de la política actual al nulo "diálogo entre dirigentes".