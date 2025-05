La Justicia procesó al policía que gaseó a una nena de 10 años en una de las marchas de Jubilados en el Congreso

El agente de la Policía Federal Cristian Rivaldi, quien gaseó a una nena de 10 años durante la represión a una marcha de jubilados en el Congreso, fue procesado por el delito de "abuso de autoridad" en concurso real con el delito de "lesiones leves", en el marco de la causa en la que se investigan los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2024.La Justicia entendió que Rivaldi actuó a pesar de haber visto a la menor Fabrizia Pegoraro junto a su madre tiradas en el suelo. "Arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso", indica el fallo del juez Sebastián Ramos. "Tanto la madre como su hija se encontraban en una posición de desventaja en cuanto al agresor que estaba parado y apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción", se añade en la resolución.A comienzos de mayo, Rivaldi había presentado un texto de 60 carillas en el que señaló al juez que actuó "conforme a los reglamentos y el protocolo" y "como corresponde bajo las órdenes de la superioridad que estaba en la sala de operaciones". Además, indicó que "ningún superior le llamó la atención por lo que había hecho". El policía aclaró que "en ningún momento" vio a una nena y que, en caso de haber advertido su presencia, "la hubiera tomado y sacado del lugar".Sin embargo, el juez Ramos, en otro párrafo de su fallo, remarcó que "no hay motivo para dudar del testimonio de la querellante", ya que "las imágenes corroboran férreamente sus dichos". "Contrariamente, el descargo del imputado resulta inverosímil, no solo resulta llamativo que no hubiera visto a la niña, aún más las imágenes delatan que apuntó directamente a ella y a su madre sin reparo alguno y con toda intención disparó el gas", indica la resolución.