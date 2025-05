Advierten que la inflación de mayo podría estar por debajo del 2%

El reconocido economista Orlando Ferreres analizó que en las últimas semanas no hubo grandes variaciones en los precios y anticipó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo se ubicará por debajo del 2%.En una entrevista con Canal E, uno de los consultores más escuchados por el presidente Javier Milei expresó: “En las últimas dos semanas hemos visto que no aumentó prácticamente nada el índice del precio al consumidor, o sea, sólo lo hizo 0,1%, con lo cual, estamos pronosticando para el mes de mayo una inflación de a lo sumo 2%, puede dar 1,9%, 1,8% también”.A su vez, destacó los cambios sociales que trae aparejados la baja inflacionaria: "Esa rebaja de la inflación trae como generalización un aumento del salario real y una disminución de la pobreza también", aseguró.Sobre los ingresos, Orlando Ferreres detalló que, “para el sector público se les ofreció creo que 0% de aumento”. En contraste, determinó que, “para el sector privado es más libre” y “los informales tienen aumentos un poco más altos porque en el pasado sufrieron mucho las consecuencias de la recesión”.Sobre los ingresos, Orlando Ferreres detalló que, “para el sector público se les ofreció creo que 0% de aumento”. En contraste, determinó que, “para el sector privado es más libre” y “los informales tienen aumentos un poco más altos porque en el pasado sufrieron mucho las consecuencias de la recesión”.El economista explicó que, “este es el esquema que definió el Gobierno, hace prioridad en las elecciones de octubre y hasta ese momento no va a ocurrir ninguna devaluación ni nada por el estilo”. Asimismo, añadió que el objetivo es “seguir bajando la inflación y que llegue a cifras lo más parecidas a cero posibles”.Sin embargo, advirtió sobre las limitaciones del actual tipo de cambio: “Con el tipo de cambio actual no se consiguen muchas reservas, prácticamente no aumentan y las reservas son casi todas deudas que se tienen con el FMI, el swap con China y la mayoría son reservas prestadas”.