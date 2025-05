Nuevo aumento de las jubilaciones y oficialización del pago del bono de $70.000 en junio

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial un aumento de 2,78% en las jubilaciones para el mes de junio, a la par del bono de $70.000 que brinda la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).La Resolución 237/2025 establece nuevos montos para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a partir de junio de 2025. El haber mínimo garantizado será de $304.723,93 y el máximo de $2.050.503,62. Además, se fijan las bases imponibles mínima y máxima en $102.630,97 y $3.335.458,18, respectivamente.La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 435.668,71 pesos ($243.779,14 de haber con aumento + $70 mil de bono + $121.889,57 de medio aguinaldo) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 389.960,13 pesos ($213.306,75 de haber con aumento + $70 mil de bono + $106.653,38 de medio aguinaldo).En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $109.498 ; la AUH por Hijo con Discapacidad, a $356.545 , y la Asignación Familiar por Hijo, a $54.752 para el primer rango de ingresos.Esta normativa impacta directamente en los jubilados y pensionados, asegurando ajustes conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, lo que busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios.ANSES también actualizará las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 31 de mayo de 2025 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de junio de 2025, se actualizarán.En el Boletín Oficial de este viernes se estableció que el Decreto 367/2025 oficializa el pago de un bono previsional extraordinario de hasta $70.000, que será abonado en junio a los beneficiarios de prestaciones contributivas gestionadas por ANSES, a los receptores de la PUAM y a quienes reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres con siete o más hijos y otras pensiones graciables.El decreto especifica que el bono se pagará en su totalidad a quienes reciban una prestación igual o inferior al mínimo previsional garantizado. Por otro lado, aquellos con ingresos superiores a este monto recibirán un complemento para alcanzar dicho límite. En casos de pensiones con múltiples beneficiarios, se considerará un solo titular para el pago del bono.El documento aclara que "el Bono Extraordinario Previsional otorgado por este decreto tendrá carácter no remunerativo y no estará sujeto a ningún tipo de descuento ni será considerado para otros cálculos". Esta medida busca "preservar el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así una mayor pérdida en su capacidad de compra", según se detalla en los fundamentos del decreto.