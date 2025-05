La Justicia desafectó resoluciones del PAMI que restringían el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados

El Juzgado Federal N°2 de Mendoza dio lugar a una medida cautelar presentada por la CTA-A y la CTA-T y ordenó al PAMI dejar sin efecto dos resoluciones que restringían el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados. "Este fallo representa un reconocimiento por parte de la Justicia a un derecho del que fueron brutalmente despojados los jubilados y las jubiladas de este país por parte del gobierno de (Javier) Milei", expresaron las dos centrales sindicales a través de un comunicado que lleva las firmas de los secretarios generales Hugo Yasky y Hugo Godoy.En el texto destacaron que la Justicia reconoció que las resoluciones 2431 y 2537/2024 del PAMI son "regresivas, arbitrarias" y violan los principios de progresividad que deben regir toda política pública en materia de seguridad social.Luego indicaron que la medida cautelar ampara a los integrantes de las dos CTA que son afiliados al PAMI. "En ese sentido, este fallo reafirma la legitimación de nuestras organizaciones para accionar colectivamente frente a políticas que lesionan derechos fundamentales", remarcaron. "Seguimos sosteniendo que el PAMI no puede comportarse como una empresa que administra beneficios según la lógica del recorte, sino como una institución que debe garantizar la salud de sus afiliados como un derecho humano básico", completaron en el texto.El fallo de la justicia mendocina se suma a la decisión que tomó días atrás en Córdoba cuando la Justicia Federal ordenó que el PAMI restablecer la cobertura del 100% de medicamentos para todos sus afiliados jubilados en la provincia de Córdoba. La decisión, que tiene carácter de medida cautelar, suspendió terminalmente la resolución 2431/24 que el Gobierno libertario emitió en agosto de 2024 que estableció nuevos requisitos para acceder al 100% de cobertura.Entre estas condiciones se incluía tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no ser propietario de más de un inmueble y no poseer un vehículo de menos de quince años de antigüedad.