Médicos residentes del Garrahan seguirán con las medidas de fuerza y piden al Gobierno una nueva reunión

Los médicos residentes realizaron una conferencia de prensa, Médicos residentes del Garrahan confirmaron que seguirán con las medidas de fuerza y piden al Gobierno una nueva reunión.Los trabajadores del hospital exigieron otra vez un incremento en el salario y condiciones laborales dignas: "Hoy necesitamos que ustedes nos acompañen", les transmitieron a través de una conferencia de prensa. Tras la movilización que realizaron los trabajadores del Hospital Garrahan al Ministerio de Salud, funcionarios de esa cartera recibieron a residentes de la institución, sin embargo, no obtuvieron una respuesta positiva ante las exigencias.Durante la mañana del viernes, los profesionales emitieron un comunicado ante la prensa, en el cual desmintieron algunas de las provocaciones del Gobierno nacional y aclararon que sus salarios "no dependen del presupuesto del hospital" por lo que usar eso como argumento "es incorrecto, sino también una forma de evadir el compromiso que tiene el Estado nacional". "La decisión de continuar con las medidas de fuerza se basa en la falta de propuestas concretas y la experiencia con acuerdos incumplidos", continuaron su discurso en referencia al aumento del 28%, firmado por el Ministerio y cancelado horas después.En esa línea, sentenciaron que les "duele continuar con estas medidas, sostenemos que nuestro lugar no es frente a las cámaras sino al lado de nuestros pacientes y sus familias, pero esta situación es insostenible". Los residentes remarcaron que están preocupados por el "capital humano de salud" que se está perdiendo, ya que "esta crisis no solo afecta a quienes hoy sostenemos la atención, sino que compromete el futuro del sistema".Los residentes médicos no están nucleados en una asociación gremial y, por lo tanto, la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno no los alcanza, por ese motivo y por la falta de respuestas es que van a continuar con las medidas de fuerza.