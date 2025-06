Fue masiva marcha de velas de residentes del Hospital Garrahan en el Obelisco contra el ajuste

Los médicos y residentes del Hospital Garrahan se concentraron en el Obelisco con velas para reclamar en contra el brutal ajuste perpetrado por el gobierno de Javier Milei. "Nos unimos en una jornada pacífica, simbólica y colectiva. Encendemos una vela por cada niño que llega a nuestra institución, por cada mañana que nos colgamos el estetoscopio, por cada guardia sin dormir, por cada abrazo con esas madres, por cada médico que asiste", escribieron en la convocatoria a la movilización que se lleva adelante este lunes en el Obelisco.En este marco, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció una nueva asamblea general “de todo el hospital” para este martes 3 de junio a las 13 donde se votará “cómo continuar con el plan de lucha ante la falta de respuestas del Gobierno nacional’. La decisión fue adoptada tras el incumplimiento, por parte del Ministerio de Salud y la Secretaría de Trabajo, de fijar una audiencia en el marco de la conciliación obligatoria vigente a ese sector del hospital.En este sentido, desde la APyT remarcaron que “las y los trabajadores del Garrahan estamos a la espera de que se nos convoque antes de las 13 horas de este martes 3 de junio, y si no hay convocatoria, pondremos en consideración de la Asamblea retomar las medidas de fuerza”.“El Garrahan ya es una causa nacional, aunque el Gobierno no lo entienda. Dictaron la conciliación, pero no llamaron a audiencia. Nos difaman y nos quieren dividir. Nadie se salva solo”, expresó el gremio APyT a través de sus canales oficiales, convocando a una amplia participación del personal del hospital en la asamblea de este martes.La falta de convocatoria a la audiencia exigida legalmente generó malestar en los equipos de salud, quienes se encuentran en estado de alerta y denuncian una situación crítica en el principal hospital pediátrico del país: más de 200 renuncias en lo que va del año por salarios bajos, sobrecarga laboral y falta de concursos para reemplazos.Desde la APyT exigieron una recomposición del 100% para todos los cargos y un salario inicial equiparado a la canasta familiar. También reiteraron el llamado al Congreso Nacional para que trate con urgencia una Ley de Financiamiento y Blindaje Presupuestario del Hospital Garrahan, que garantice una solución estructural y sostenida para la institución. “El comunicado del hospital es anónimo, sin propuestas y con un tono persecutorio. No aceptaremos ningún tipo de persecución política”, subrayaron. Y remarcaron: “El modo de resolver los conflictos es con diálogo y propuestas concretas, no con difamaciones”.En tanto, alertaron que la Asamblea de este martes será decisiva para el futuro de las medidas de fuerza. “Si no se recibe notificación formal de la audiencia obligatoria, el personal del Garrahan podría retomar acciones gremiales”, afirmaron y concluyeron: “El Garrahan pertenece a la comunidad. Defenderlo es una causa nacional. Nadie se salva solo”.