De cara a la cumbre de este martes, gobernadores cruzaron a Milei por la interrupción de la obra pública y la falta de diálogo con las provincias

Este martes a las 11 de la mañana, 24 gobernadores, incluido Jorge Macri, asistirán al encuentro del Consejo Federal de Inversiones (CFI) denominada oficialmente "Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal". El motivo, esencialmente, en lo que refiere a vialidad.El descontento ante la postura del presidentepor parte de los gobernadores continúa resquebrajando la relación. Aunque muchas jurisdicciones implementaron recortes para contener el gasto, vienen enfrentando un fuerte ajuste en las transferencias desde Nación. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en mayo los Recursos de Origen Nacional sufrieron una caída interanual del 23,3% en términos reales, tomando en cuenta una inflación mensual del 2%. Cabe destacar que el “Consejo de Mayo”, pieza clave del acuerdo promovido tras la firma del Pacto de Mayo en julio de 2024 por insistencia del mandatario libertario, aún no dio señales de actividad concreta. A pesar de que ya cuenta con la mayoría de sus integrantes confirmados, no inició reuniones ni reunido ni iniciado su funcionamiento formal.Algunos de los más comprometidos con la causa son, por ejemplo, Maximiliano Pullaro en Santa Fe, quien consideró clave "la inversión del Gobierno" y recordó que al momento de asumir aseguró que no frenarían "ninguna obra". "El peor ejemplo que podíamos darle a la sociedad santafesina eran obras empezadas y nunca terminadas", afirmó, al inaugurar las obras de recuperación del Hospital “Carlos Harteneck”.Por su parte, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, en otro acto en el que otorgó 20 viviendas al barrio Los Viñedos II, reflexionó: "Tengo la esperanza de que la Argentina recupere el crecimiento y que una persona pueda ir a un banco a sacar un crédito para su casa”.Sin dudas, el más combativo fue Nacho Torres de Chubut, al presentarse en la conferencia Energía Chubut 2050. Ahí, reclamó que "hay que dar otra discusión, ¿Qué modelo de país se va a apuntar? ¿Cuál es el rol del Gobierno nacional?". En ese marco, cuestionó también la ausencia de un Pacto Fiscal para que la provincia del sur se ponga al hombro la obra pública interrumpida.Además, insistió en que si las provincias tendrán el deber de reformar rutas y puertos nacionales, es fundamental el diálogo con el Ejecutivo para elaborar un nuevo acuerdo.El jefe de gabinete, Guillermo Francos, estuvo presente en la cumbre chubutense y le contestó a Torres. "No hay plata", sentenció siguiendo la misma lógica de Milei desde que ingresó a la Casa Rosada.