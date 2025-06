Gobernadores se reunieron para debatir sobre la caída de la Coparticipación durante la gestión libertaria

En medio de la preocupación que comparten por la caída de la coparticipación federal, veintitrés de veinticuatro gobernadores de distintos espacios políticos resolvieron solicitar una audiencia al Poder Ejecutivo para debatir la posibilidad de impulsar una reforma fiscal.Así lo definieron en el marco de un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que tuvo lugar este mediodía, donde analizaron además las herramientas de financiamiento para hacer frente a proyectos de infraestructura ante las restricciones del presidente Javier Milei.El encuentro que nucleó a casi a la totalidad de gobernadores, con excepción del correntino Gustavo Valdés que debió atender un compromiso en una localidad de su provincia, tuvo lugar este mediodía en Azopardo 750, donde el CFI funciona de manera provisoria mientras se realizan obras en sus instalaciones del barrio porteño de Retiro.Al término del intercambio que duró casi dos horas, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, el único de los asistentes que habló con la prensa, afirmó: “El Gobierno plantea con vocación reformista una discusión de una reforma fiscal, que eso tiene una contraparte que somos los estados sub soberanos, las provincias, por eso la idea es reflotar de alguna manera el espíritu de cuerpo que tomó en su momento el Pacto de Mayo, y dar esa discusión en conjunto con el Gobierno Nacional”.“La idea es solicitar una audiencia, y que en esa audiencia veamos punto por punto hacia dónde queremos ir”, remarcó el mandatario provincial, y añadió: “Vivimos en un país federal, en muchos casos ese federalismo que plantean las normas se ve reflejado mal en asimetrías educativas, sanitarias, sociales”.Asimismo, destacó la coincidencia entre los gobernadores presentes que ven una oportunidad para redefinir una matriz fiscal “que sea más justa, que le quite el pie encima a la producción y al trabajo”, y les permita avanzar en la posibilidad de entrar en un esquema de alivio fiscal “inteligente”.“Lo que no podemos volver a hacer como país es atar con alambre sistemáticamente, votar las leyes menos malas, y caer en la de siempre. Tenemos impuestos transitorios que terminaron eternamente haciendo una matriz más regresiva, más distorsiva”, criticó.Torres cuestionó además el incumplimiento de la Ley de Coparticipación, y propuso reformularla en sintonía con la Casa Rosada. “Hay un mandato constitucional que se viene incumpliendo hace mucho tiempo, que es la necesidad de una Ley de Coparticipación Federal, que como cualquier ley convenio también, necesita una mayoría calificada, y si no nos juntamos, y si no nos ponemos de acuerdo, es discutir en el aire”, remarcó.Según detalló, el pedido de audiencia será elevado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y alcanzará al mandatario para discutir la posibilidad de una reforma fiscal que incluya las necesidades de las provincias. Además, cuestionó el cronograma electoral que incluye elecciones cada dos años ya que considera que “desvirtúan las discusiones profundas"Por su parte, se mostró optimista respecto a la reactivación de las obras de infraestructura en materia energética por parte del Poder Ejecutivo,y propuso utilizar salidas “creativas”.“En Chubut nosotros encontramos de manera creativa la posibilidad mediante un convenio de compensación de deuda hacer nosotros las obras que tiene que hacer el Gobierno Nacional, como por ejemplo rutas nacionales”, destacó y sumó: “La Ruta 13 está ejecutando, hay un pedido también del traspaso de la Ruta 40, pero en paralelo tenemos que tener un entendimiento que nos lleve a un consenso fiscal de una vez por todas para ir hacia un país normal”.Por último, postuló que los gobernadores y el Gobierno Nacional tienen como gran desafío acordar los puntos básicos en un año electoral, y si bien lo calificó de “utópico”, se mostró abierto a que suceda.“Siempre pasa lo mismo, queremos refundar cada cuatro años la Argentina y caemos en una cosa pendular que nunca se resuelve nada”, cuestionó, y concluyó: “Hoy hay vocación y hay voluntad. No es común que todos los gobernadores nos sentemos sentemos con el gobierno y empecemos a hacer un trabajo serio con madurez dirigencial para ir hacia un país normal”.Entre los presentes se encontraban el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien sorprendió con su asistencia dado que no estila formar parte de las reuniones.Asistieron de manera presencial Sergio Zilliotto (La Pampa), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), y Claudio Poggi (San Luis).Completaron la lista Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Saenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfran (Formosa).De manera virtual se unieron al intercambio Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Hugo Passalaqcua (Misiones).Al término de la reunión, Weretilneck, Figueroa, Orrego, el ministro de Economía de Passalacqua, Zdero, Poggi y Saénz se trasladaron a Casa Rosada a visitar a Francos y a Lisandro Catalán, secretario del Interior, para adherir al acuerdo con Nación por los "dólares del colchón" que ya cuenta con la firma de Jalil, Jaldo, Torres, Sadir y Frigerio.