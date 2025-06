Pablo Grillo recibió el alta médica tras casi tres meses en terapia intensiva

#AltaMédica | El fotógrafo Pablo Grillo fue dado de alta después de pasar 40 días en terapia intensiva por sufrir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en una marcha de jubilados. Continuará la recuperación en el Hospital Manuel Rocca. pic.twitter.com/F55quztQt9 — Política Argentina (@Pol_Arg) June 3, 2025

Luego de una internación que se extendió por 83 días,. Permaneció 40 días en terapia intensiva, y fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades por una fractura expuesta de cráneo y hematomas intracraneales.La salida fue, incluso, inesperada para él. “Fue medio sorpresivo. Para no generar falsas expectativas le habíamos dicho que se iba a ir en cualquier momento pero no precisamente cuándo. Y ahora le dijimos 'dale, cambiate te vas'. Ayer me llamó el director y me dijo que ya estaba", relató su padre Fabián Grillo tras el alta.El informe elaborado por la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los peritos de parte concluyó que las lesiones fueron producto de un impacto directo de un proyectil en el rostro y que pusieron “en riesgo real y concreto” su vida. Las heridas fueron calificadas como “graves y gravísimas”, con un tiempo estimado de curación e inutilidad laboral superior a los 30 días.“La fractura expuesta de cráneo se corresponde con el impacto directo de un proyectil sobre la tabla frontal del cráneo”, explicaron los peritos.Respecto a lo que sigue, Grillo deberá enfrentar una nueva cirugía: “En un par de meses tiene que volver a que le coloquen la prótesis. Es una nueva operación; mucho menor comparada a las primeras, pero es una intervención”, explicó su padre. Sin embargo, continuará el proceso de rehabilitación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca.Fabián, además, agradeció la atención de la institución y la contención de quienes siguieron el caso. “Hay situaciones que están a la altura del amor de la gente. Tenemos el cariño constante de la gente que pasa por acá y nos brinda su abrazo y su saludo... Evidentemente esta gente no expresa lo que siente nuestro pueblo, al menos gran parte de él, evidentemente un sector sí”, reflexionó.En cuanto a la investigación, esta permanece a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Eduardo Taiano. Por el hecho está imputado el cabo de Gendarmería Nacional, Héctor Guerrero. Al momento, se busca determinar la responsabilidad penal por el accionar represivo en la manifestación del 12 de marzo.