El mensaje de Cristina de cara a las legislativas y hacia 2027: "Vamos a volver"

Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje de cara a las elecciones legislativas de este año y hacia 2027 en el marco de la movilización que se realizó en Plazo de Mayo para respaldar a la expresidenta tras condena por la causa Vialidad que ratificó la Corte Suprema."Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno.. No lo escuchaba hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista. Los jubilados tenían remedios. Dios mio...", expresó la ex mandataria.Y continuó: "Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Además lo dejamos desendeudados, como a las familias y a las empresas”.“Pero hay algo que deben entender todos y todas, incluso ellos, los del poder económico concentrado.. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos", afirmó."Yo había preguntado por qué no me dejaban competir. Y la respuesta es esta: yo aquí presa en San José 1111 sin siquiera poder salir al balcón, menos mal que no tengo plantas porque no las podría regar. Gente ridícula si las hay. Y", apuntó, y habló de "organizarse para planificar".En esa línea, sostuvo que “esto está sostenido por un andamiaje judicial que al mismo tiempo que mantiene vigente adefesios como el decreto 70 me mete presa a mí”. “Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje. Con amor por esta patria que tantas veces intentaron arrodillar y supo levantarse una y otra vez”, reafirmó.“El pueblo argentino demostró que sabe organizarse, luchar y sabe volver.", expresó en un mensaje alentador para los presentes en la Plaza de Mayo.Y cerró: "Tenemos pueblo, memoria, historia y patria.".