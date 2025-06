Cristina Kirchner volvió a apuntar contra el TOF 2: "¿Habrá Códigos Penales y Procesales redactados únicamente para mí?"

Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa.



Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos.



— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2025

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntar contra el Poder Judicial y anunció que sus abogados presentaron un recurso para que el tribunal revea los permisos de las personas que pueden visitarla en su departamienta mientras cumpla la prisión domiciliaria."Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa. Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos", inició su mensaje la expresidenta a través de su cuenta de X.Y continuó: "El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida… cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización".En esa línea, afirmó que se trata de "un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles". "De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo", ironizó."¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?", concluyó el mensaje, junto al link del escrito que presentaron sus abogados ante el TOF N°2.Un fuerte operativo de seguridad se desplegó en la madrugada del viernes en torno a la vivienda de la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución. Allí agentes de la Policía Federal Argentina instalaron vallas metálicas en la intersección de San José y Humberto Primo, justo frente al edificio donde reside actualmente.A lo largo de la madrugada, también se procedió al retiro de pancartas y pasacalles que habían colocado militantes en apoyo a la exmandataria. La tarea fue llevada adelante por el personal de higiene urbana del Gobierno de la Ciudad, en coordinación con las fuerzas de seguridad desplegadas.Según informaron en C5N, la limpieza respondió a un operativo conjunto para liberar la vía pública de elementos visuales vinculados a la protesta o la manifestación partidaria.