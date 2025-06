"Es una gran y absoluta fracasada": Cristina Kirchner profundizó sus críticas contra Bullrich en el banderazo de Parque Lezama

La expresidenta Cristina Kirchner profundizó sus críticas contra la ministra Patricia Bullrich en el banderazo de Parque Lezama, que inicialmente se iba a realizar en la puerta del domicilio de la ex mandataria pero que por un operativo policial ordenado por la funcionaria nacional tuvo que cambiar de epicentro."Quiero contarles lo que pasó, mas o menos a eso de las 3 de la mañana me desperté por ruidos, me hizo acordar allá por agosto del 2022 cuando la policía instaló vallas en las calles aledañas a mi casa en Juncal y Uruguay", inició su mensaje la expresidenta, que fue transmitido ante los miles de presentes que se congregaron en el parque porteño."Nadie imagina que la gente pueda cometer dos veces las mismas estupideces, pero parece que las cosas están así. En esta oportunidad no fue la Policía de la Ciudad, fue la Federal, comandada por Patricia Bullrich, esa. Su historial lo demuestra", arremetió CFK, citando todos los gobiernos que integró la ministra de Seguridad.Al respecto, denunció que “esto de traer a la Federalque hasta ahora no ha sucedido”.También sostuvo que lo hizo para tapar el "desastre económico y social que vive nuestro país"., lanzó.Por otra parte, se refirió a los índices de desocupación que se dieron a conocer el jueves, apuntando contra la caída de "la industria, la construcción y el comercio". "Vienen a hablarnos del futuro y son lo peor del pasado", afirmó."Le deben plata a todas las provincias", añadió, al tiempo que aprovechó para criticar el desfinanciamiento de la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, las universidades: "Así cualquiera tiene superávit", ironizó.Y remarcó: "La gente no come policías, ni tampoco come a Cristina presa. La gente quiere comer pan, fideos, harina, tener futuro.. En el pasado terminaron en fracasos estrepitosos para la economía y en tragedias para la sociedad.Por último, aseguró que "la patria necesita ser defendida" y se despidió de sus seguidores en Parque Lezama, a quienes les pidió que no concurrieran a su domicilio, a fin de evitar cualquier tipo de conflicto: "Viva Belgrano y viva la patria", cerró.Más temprano, la exmandataria también había escrito en sus redes para apuntar contra la ministra de Seguridad por el operativo policial en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Constitución.