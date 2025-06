Aumentó el combustible: incrementos que rondan el 5%

Las principales compañías petroleras que operan en el país comenzaron a aplicar un nuevo aumento en los precios de los combustibles, que rondará el 5% en promedio.La suba, confirmada por fuentes del sector, ya se ve reflejada en los surtidores de algunas marcas, mientras se aguarda la definición de otras en las próximas horas.La primera en actualizar sus precios fue Puma, que desde los primeros minutos de este sábado implementó el incremento en toda su red de Estaciones de Servicio. Según indicaron expendedores de distintos puntos del país, Shell también avanzó con el mismo esquema de subas durante la jornada. En tanto, desde YPF —la empresa con mayor participación de mercado— decidió, al menos por ahora, no acompañar el incremento.“Es un aumento que estaba en análisis desde hace semanas y que responde a la necesidad de las empresas de recomponer márgenes tras la suba del petróleo”, sostuvo al medio Surtidores un referente del sector estacionero.Desde principios de junio, el precio internacional del crudo Brent —referencia para el mercado argentino— subió más de un 20%, al pasar de US$ 63 a US$ 77 por barril. En ese contexto, las petroleras vienen advirtiendo que “no dan los márgenes”.