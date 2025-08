Por el salto del dólar, los supermercados negociarán aumentos en los productos que tendrán efecto sobre la inflación

En un escenario de presión cambiaria y baja del consumo, los supermercados y las empresas proveedoras iniciaron una nueva ronda de negociaciones para definir qué productos aumentarán sus precios y en qué medida, luego de observar una suba del tipo de cambio oficial durante julio, que trepó más de 13%. En este marco, las compañías alimenticias, de perfumería y limpieza reactivaron los pedidos de remarcación de precios, aunque las cadenas advierten que el margen para aplicar incrementos es muy limitado.Las primeras listas con aumentos comenzaron a llegar apenas iniciado agosto. Algunas grandes marcas comunicaron subas que oscilan entre 3% y 9%, con los aceites, productos de limpieza y perfumería entre los rubros más afectados. No obstante, desde el supermercadismo aseguran que, por el momento, muchas de esas listas fueron rechazadas ante el riesgo de que se profundice la caída de ventas.En paralelo, los autoservicios y almacenes también recibieron nuevas listas, algunas con incrementos de hasta 10% en productos esenciales. El argumento de las empresas proveedoras se basa en el aumento de costos dolarizados y en la suba de combustibles, que encarece el transporte. Aun así, reconocen que los ajustes se definirán “caso por caso” y dependerán de la respuesta del consumidor.Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) indicaron que también están recibiendo listas con incrementos de entre 2% y 8%, especialmente en categorías vinculadas a insumos importados o que dependen del transporte. Asimismo, aseguraron que buscan renegociar esos valores en función de lo que ocurra con el tipo de cambio y los combustibles durante esta semana.El análisis de los expertosLas consultoras económicas ya anticipan que el salto cambiario de julio tendrá impacto en los precios de agosto. Según Eco Go, los alimentos consumidos en el hogar mostraron un alza del 0,6% en la primera semana del mes, lo que llevaría la inflación mensual de ese rubro a 2,2%. Si se suman los alimentos fuera del hogar, el número asciende a 2,3%. La consultora señaló que “el salto del tipo de cambio no mostró un traspaso inmediato a precios”, aunque no descarta nuevas subas en las próximas semanas.Por su parte, LCG sostuvo que el traslado a precios se muestra más contenido que en otros episodios similares, gracias a una demanda débil y una mayor apertura a importaciones que presiona la competencia. Aun así, advirtieron que esta dinámica puede frenar la desaceleración de la inflación registrada en los últimos meses. “Aunque no implique un salto discreto, sí puede cortar la tendencia a la baja”, explicaron.Por otra parte, el economista Orlando Ferreres proyectó que la inflación de agosto podría superar el 2%, e incluso acercarse al 3%. Si bien descartó un impacto fuerte sobre la actividad económica, sí reconoció que habrá un traslado parcial del salto del dólar a los precios.A pesar de este contexto, la expectativa oficial es que el índice de precios no se dispare. Los informes privados proyectan una inflación general cercana al 2% mensual, pero ya empiezan a reconocer que, si el dólar sigue en alza o se encarecen otros costos clave, ese número podría ser más alto.