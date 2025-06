Convocan marcha universitaria federal para el jueves y paro de docentes universitarios por 48 horas

Los docentes universitarios encabezarán una nueva Marcha Federal Universitaria y un paro por 48 horas, que irá desde el jueves hasta el viernes, como reclamo por un aumento salarial, incremento en las becas estudiantiles, mayor presupuesto para ciencia y tecnología y la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario."Los días 26 y 27 de junio se llevará adelante un nuevo paro nacional docente universitario de 48 horas, en reclamo de la urgente actualización salarial, ante la persistente falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, que continúa clausurando la discusión paritaria", informó la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitario (CONADU).En ese sentido, explicó que en la protesta también se exigirá que el Congreso trate la Ley de Financiamiento Universitario, que fue presentada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales que agrupa a las federaciones docentes y no docentes; al Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a rectores y a la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa al estudiantado."Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad", concluyó la CONADU en su comunicado.La última medida de fuerza tuvo lugar entre el 11 y 12 de junio, cuando se realizó un paro. En esa ocasión, explicaron que desde diciembre 2023 hasta abril del 2025, la inflación medida creció un 204,8%, mientras que el aumento de sueldos del sector fue del 90,4%.A través de un encuentro que nucleó a rectores, representantes de gremios docentes, dirigentes de centros de estudiantes universitarios y diputados de bloques opositores, el 28 de mayo se presentó el proyecto de ley para el financiamiento de universidades.La actividad no fue en el marco de una comisión oficial, sino que fue una convocatoria de bloques opositores que respaldan la iniciativa: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y la Unión Cívica Radical.El proyecto pide la reapertura de convocatoria a paritarias (que no ocurren desde octubre del 2024, dado que los aumentos se dan por decreto), la disposición de fondos para garantizar el funcionamiento universitario y sus instituciones vinculadas (hospitales, laboratorios) y el sostenimiento de becas. Además, establece un fondo de 10 mil millones de pesos, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.