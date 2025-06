Crisis habitacional: en CABA se necesitan 2,7 salarios mínimos para acceder al alquiler

El Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) publicó el nuevo informe del Monitor de Acceso al Alquiler, en el que reveló que el costo del alquiler de un departamento de dos ambientes representa el 63% de un salario medio formal, mientras que las expensas ya alcanzan el 17% de lo que se paga mensualmente por una vivienda promedio en la Ciudad.En el relevamiento destacan que en mayo del 2025 se registró una leve mejoría respecto a los meses anteriores, impulsada por la baja del dólar MEP, que redujo el valor pesificado de los alquileres publicados en moneda extranjera. Sin embargo, advirtieron que el acceso al alquiler sigue siendo limitado porque los alquileres acumulan una suba del 16,9% en lo que va del año, por encima de la inflación general (12,9%), y el salario mínimo aún no alcanza para cubrir el costo mensual de una vivienda."En mayo se necesitaron 2,3 jubilaciones mínimas con bono para alquilar un dos ambientes, mientras que el alquiler representó el 60% del salario promedio formal (RIPTE), sin contar expensas ni servicios" indicaron en el relevamiento.Las expensas, además, sumaron un 17% extra al valor del alquiler, con un monto promedio de $140.108, lo que implica un aumento interanual del 66%. "Esto confirma que el costo total de acceso a una vivienda no puede limitarse al precio del contrato, ya que los gastos asociados impactan directamente sobre los ingresos de los hogares", indicó el CEM.También señaló que la oferta de unidades sigue en niveles bajos, con una caída interanual cercana al 20%. "Aunque en mayo menos del 40% de los anuncios se publicaron en dólares, esto no representa aún una tendencia clara hacia la desdolarización del mercado. La oferta continúa concentrada en barrios del norte, donde el valor del m² es más alto, profundizando la desigualdad territorial y reduciendo las opciones de vivienda accesible para amplios sectores de la población", completaron.