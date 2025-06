Rodrigo De Loredo minimizó haber difamado a Martín Llaryora con un video fake

El diputado radical Rodrigo De Loredo le restó importancia a la polémica que se generó en torno al video fake hecho con inteligencia artificial que publicó en sus redes sociales, en el que se lo puede ver a un falso Martín Llaryora pronunciando un discurso que nunca existió.El titular del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) se defendió de las críticas y las acusaciones sobre un posible delito, tras haber difamado al gobernador de Córdoba. "Siempre ha sido mi estilo utilizar herramientas tecnológicas modernas y me ha tocado lidiar con ser de los primeros que la usa. Yo hago una defensa de esto porque la uso bien, a mi juicio. Esto de la inteligencia artificial llegó para quedarse", sostuvo el legislador cordobés en declaraciones a El Doce TV."Hay protocolos para su uso, que no solo cumplí, sino que sobreactué en el uso. Lo aclaré con una etiqueta de Instagram, segundo lo aclaré en el video, porque hay gente que puede no estar muy ducha con esto, y tercero lo aclaré en la descripción. Es un uso correcto, que genera una polémica", agregó De Loredo.El diputado de la UCR consideró que se trata de un recurso "irónico, artístico o tecnológico" y que, a su entender, "nadie piensa que el que dijo eso fue Llaryora".